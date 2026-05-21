Üstel'in Ankara'daki ziyaretlerinden DP ve YDP'nin haberi olmadığı ortaya çıktı!

Başbakan Ünal Üstel’in Ankara temaslarının, yaklaşan siyasi süreç ve olası seçim senaryoları açısından yeni bir hamle olarak değerlendirildiği kulislerde konuşuluyor. Özellikle ziyaret programının koalisyon ortaklarıyla tam koordinasyon içinde yürütülmediği yönündeki iddialar, hükümet içerisindeki dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Ankara ziyaretine ilişkin resmi açıklamalarda ekonomik protokoller, mali iş birliği anlaşmaları ve yeni projeler ön plana çıkarılırken, siyasi çevrelerde temasların perde arkasında farklı hesapların bulunduğu yorumları yapılıyor.

İddialara göre, Üstel’in Ankara’daki bazı kritik görüşmeleri konusunda koalisyon ortakları olan Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı cephesine önceden kapsamlı bilgi verilmedi. Bu durum, özellikle DP ve YDP tabanında “koalisyon içinde tek merkezli karar alma” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Siyasi kulislerde, Ankara ile yürütülen temasların yalnızca ekonomik başlıklardan ibaret olmadığı, UBP içerisindeki olası yeniden yapılanma ve erken seçim senaryolarının da gündeme geldiği öne sürülüyor. Muhalefet kanadı ise hükümetin Ankara ziyaretlerini “şeffaf olmayan diplomasi” şeklinde yorumluyor.

Öte yandan Üstel cephesi, Ankara temaslarının rutin devlet ilişkileri kapsamında gerçekleştiğini ve Türkiye ile KKTC arasındaki mali iş birliği süreçlerinin ele alındığını savunuyor. Başbakanlık açıklamalarında ziyaretlerin temel hedefinin ekonomik destek, altyapı projeleri ve enerji yatırımları olduğu vurgulanmıştı.