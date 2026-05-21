Çalışanlar, "Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var" yorumları yaptı.
Meta'da yapay zeka depremi: Çalışanlar yeni işten çıkarma dalgası bekliyor

Sosyal medya devi Meta'nın yaklaşık 8 bin kişiyi etkileyen son işten çıkarma dalgası, şirket içinde büyük bir güvensizlik ve moral çöküntüsüne yol açtı. CEO Mark Zuckerberg şirket genelinde yeni bir kesinti planlanmadığını belirterek iletişimi güçlendirme sözü verse de işten çıkarılan eski çalışanlar bunun bir son olmadığını savunuyor.

Meta'da dört yılı aşkın süre içerik tasarımcısı olarak görev yapan Brittany Pierson, yapay zeka nedeniyle rolünün er ya da geç ortadan kalkacağını bildiği için işten çıkarılmanın kendisinde rahatlama yarattığını söyledi. Pierson, şirkette kalmayı başaranların bile kendilerini yapay zekanın ikame edemeyeceği yeni rollere hazırlamak zorunda olduğunu ve perde arkasında ağustos ayı için yeni işten çıkarma söylentilerinin dolaştığını iddia etti.

"SİLİKON VADİSİ ÇALIŞANLARININ TERAPİYE İHTİYACI VAR"

Şirket içi yazışma platformlarında isimsiz paylaşım yapan çalışanlar, bitmek bilmeyen yeniden yapılanma süreçlerinin ve iş güvencesi kaybının ruh sağlığını ciddi şekilde bozduğunu dile getirdi. Bir Meta çalışanı, Silikon Vadisi'ndeki beyaz yakalıların sürekli kaos ve saygısızlık nedeniyle acilen terapiye ihtiyaç duyduğunu yazdı.

İşten çıkarmaların zamanlaması da çalışanlar arasında büyük tepki topladı; temmuz ayında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan hamile bir çalışan, tam da doğum izni başvurusunu yaptığı sırada işine son verildiğini öğrenerek büyük bir stres altında kaldığını paylaştı.

Grupta kalmayı başaran bazı personeller ise mesai arkadaşlarının işten çıkarılmasının ardından derin bir suçluluk duygusu yaşadıklarını ifade etti.

YAPAY ZEKA BASKISI ARTIYOR

İşten çıkarılan kaynaklar, bu sürecin geçmiş yıllardaki operasyonlardan çok daha farklı olduğunu, artık rollerin yapay zekaya devredilmesi amacıyla aşamalı olarak tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini aktarıyor.

Çalışanlar, Meta yönetiminin günlük işlerde kurum içi yapay zeka araçlarının kullanımını zorunlu kıldığını ve bunu yakından izlediğini belirtiyor. Sektördeki bu radikal dönüşüm nedeniyle birçok teknoloji profesyoneli kariyer değiştirmeyi düşünmeye başladı.

Geçmişte Meta'dan ayrılan bir uzmanın Google veya Amazon gibi devlerde kolayca iş bulabildiğini, ancak günümüzde yapay zeka odaklı bu dönüşüm nedeniyle benzer bir şirkete geçilse bile altı ay sonra yeniden işsiz kalma riskinin sürdüğü vurgulanıyor.

