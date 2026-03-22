Jüri, Elon Musk'ı yatırımcıları yanıltmaktan suçlu buldu

Jüri, Elon Musk'ı yatırımcıları yanıltmaktan suçlu buldu

Davacıların avukatları, dünyanın en zengin adamının 2,6 milyar dolara kadar tazminat ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.
Jüri, Elon Musk'ı yatırımcıları yanıltmaktan suçlu buldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın alırken yatırımcıları yanıltmaktan Kaliforniya'da suçlu bulundu.

Musk'ın daha sonra X olarak yeniden markalaştırdığı sosyal medya platformunun kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre önce açılan toplu dava, teknoloji milyarderinin Mayıs 2022'de bir podcast sırasında yaptığı iki tweet ve yorumuna odaklanmıştı. Twitter anlaşmasının "geçici olarak askıya alındığını" iddia eden bir paylaşım da dahil olmak üzere bu açıklamaların ardından, şirketin hisseleri tek bir işlem seansında neredeyse %10 oranında düştü.

San Francisco'daki dokuz üyeli jüri Cuma günü kararını açıkladı ve teknoloji milyarderinin, yaptığı açıklamalar sonucunda Twitter hisselerini daha düşük fiyattan satan hissedarları tweet'leriyle yanılttığına hükmetti.

Ancak, Musk'ın podcast'te söylediklerinde yanlış bir şey olmadığı ve yatırımcıları kasten yanıltmak için "plan kurmadığı" da tespit edildi .

Twitter hissedarlarının avukatlarına göre, Tesla ve SpaceX CEO'su 2,6 milyar dolara kadar tazminat ödemek zorunda kalabilir. Musk'ın servetinin yaklaşık 814 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Davacıların avukatı Mark Molumphy, kararın "sadece Twitter yatırımcıları için değil, halka açık piyasalar için de önemli bir zafer" olduğunu ve "zengin ve güçlü bir insan olsanız bile kanunlara uymak zorunda olduğunuz konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini" vurguladı.

Musk'ın avukatları karara itiraz edeceklerini söyledi. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hukuk bürosundan yapılan açıklamada, "Jürinin hem davacıların lehine hem de aleyhine karar verdiği ve herhangi bir dolandırıcılık planı bulmadığı bugünkü kararı, yolumuzdaki bir engel olarak görüyoruz" denildi.

X'i son derece aktif bir şekilde kullanan Musk, jürinin kararıyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.Milyarder, en zorlu hukuk davalarında bile galip gelme yeteneği nedeniyle sık sık "Teflon Elon" olarak anılır . 2023'te, aynı San Francisco mahkemesinde bir jüri, Musk'ın 2018'de Tesla'yı halka açık bir şirketten özel bir şirkete dönüştürmek için yeterli fonu olduğuna dair iddialarının ardından, yatırımcıları yanıltma suçlamalarından onu aklamıştı. Bu anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi.

