Barolar Birliği basın toplantısını iptal etti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin bugün saat 13.00’te gerçekleştirilmesi planlanan bilgilendirme ve basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamada, toplantının Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası’nın katılmayacaklarını bildirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Barolar Birliği, toplantının iptal edildiğini duyururken yasa değişikliğine ilişkin kapsamlı bir kamuoyu açıklaması da yayımladı.
