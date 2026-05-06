Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa Trafo Merkezi’ndeki yeni trafo montaj çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelerde üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.00-13.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle:

“K.T Müteahhitler Birliği binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy (Metropol yolu) trafik Işıkları bölgesi, SOS Çocukköyü civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları, Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Benli Gıda civarı, Vedat Benzinci karşısı (Kuzeyi), Yenikent Oypaş Sitesi civarı ve eski Gönyeli-Kanlıköy Yolu, Gönyeli Alayköy Kavşağı civarı, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Devlet Hastanesi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi Bölgesinin güney kısmı, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge ve eski Gönyeli-Boğaz yolunda Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arası bölge.”