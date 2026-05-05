İran gerilimi sürerken artan akaryakıt fiyatları Amerikalıları tasarrufa itti. Her 10 kişiden 4’ü daha az araç kullanırken, üçte biri tatil planlarını değiştirdi.
Savaşın faturası ağır: Amerikalılar daha az araba kullanıyor, tatiller iptal

ABD İsrail-İran savaşıyla birlikte benzin fiyatlarındaki hızlı artış, Amerikalıların günlük yaşamını doğrudan etkilemeye başladı.

Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre, ABD’lilerin yüzde 44’ü yüksek fiyatlar nedeniyle daha az araç kullandığını, yüzde 42’si ise hane harcamalarını kıstığını belirtti. Katılımcıların yüzde 34’ü de seyahat ve tatil planlarını değiştirdiğini ifade etti.

American Automobile Association verilerine göre ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 4,43 dolara yükseldi. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki 3,15 dolar seviyesinin oldukça üzerinde.

Enerji piyasası verilerini takip eden GasBuddy’nin petrol analisti Patrick De Haan, mevcut seviyenin “endişe verici bir rekor” olduğunu belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray ise artışın geçici olduğunu savunuyor. Sözcü Taylor Rogers, fiyatlardaki yükselişi “kısa vadeli aksaklıklar” olarak nitelendirerek, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin normale dönmesiyle birlikte enerji maliyetlerinin düşeceğini söyledi.

Ancak kamuoyu farklı düşünüyor. Quinnipiac University tarafından yapılan ankete göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 65’i yüksek benzin fiyatlarından Trump’ı kısmen ya da tamamen sorumlu tutuyor.

Öte yandan Trump, Kongre’ye yaptığı açıklamada ABD’nin 7 Nisan’dan bu yana İran’la doğrudan çatışmaya girmediğini belirterek düşmanlıkların sona erdiğini savundu. Ancak hafta sonu yaptığı açıklamalarda İran’dan gelen yeni barış planını değerlendirdiğini, buna rağmen Tahran’ın “yeterince bedel ödemediğini” düşündüğünü ifade etti.

Trump ayrıca, İran’ın yeniden “yanlış bir adım atması” halinde askeri müdahale ihtimalinin masada olduğunu da dile getirdi.

