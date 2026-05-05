Mahkemelerde fotoğraf çekmek ve açık isim yazmak yasaklandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü birleşimini tamamladı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00'da denetim göreviyle yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, "Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı oy çokluğu, "Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasa Tasarısı"nı ise oy birliğiyle onayladı.

Genel Kurul'da, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Alişan Şan, görüşülen yasaların uzun süredir değişiklik yapılmayan yasalar olduğuna dikkat çekerek, düzenlemenin “devrim niteliğinde” olduğunu kaydetti, emek veren herkese teşekkür etti.

Şan, düzenlemelerle mahkemelerin yükünün azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, ilk tahkikat sürecinin kaldırılması, yargıç sayısının artırılması, teminat sürelerinin uzatılması, masumiyet karinesi, erteleme ve tutukluluk halleri, avukat atanması gibi maddelere değindi, küçük toplumlarda özellikle masumiyet karinesi gibi konuların önemini vurguladı.

ÖZUSLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu da, masumiyet karinesi kavramının önemine dikkat çekerek, bunun en basit tabiriyle kişinin mahkeme karar verinceye ve istinaf süreci tamamlanana kadar suçsuz kabul edilmesi prensibi olduğunu kaydetti. Özuslu, bunun “göz bebeği" gibi korunması gereken bir kural olduğunu belirtti.

Özuslu, Medya Etik Kurulu’nun gazetecilik meslek ilkelerinin dördüncü maddesinde yer alan; “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı. Suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devan eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Ancak bunun maddi, sosyal ve siyasi gücü olmayan insanların en fazla korunması gereken bir alan olduğuna dikkat çeken Özuslu, kamuya mal olmuş kişilere yönelik farklı bir uygulama üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Özuslu, kamuya mal olmuş kişilerle ilgili bir ayrım yapılmazsa ve buna bir yıla kadar hapis cezası öngörülürse, ülkede basın özgürlüğünün çok geri bir noktaya gideceğini savundu.

“Kamuya mal olmuş kişilerin ismini, fotoğrafını yayınlama yasağı getirmek neyin nesidir? Bu düpedüz açık bir sansürdür.” diyen Özuslu, “Vatandaşı ve kamusal yer alanda tutmuş kişileri ayıralım. Yoksa sapla saman çok karışacak.” ifadelerini kullandı.

CTP’NİN KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİLERE YÖNELİK YENİ MADDE ÖNERİSİ OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Özuslu’nun konuşmasının ardından tasarının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Ardından, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın madde madde görüşülmesine geçildi.

CTP grubu, tasarının "23b maddesine" yeni beşinci fıkra eklenmesi önerisinde bulundu. Öneriyi sunan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, kamuya mal olmuş kişiler ile seçilmiş veya atanmış kamu görevlilerinin kendi görevleriyle ilgili meselelerde, bir suç işlemişlerse açık isim ve görüntüsünün basın tarafından paylaşılmasının suç olmaktan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Solyalı, bu maddenin basının daha demokratik bir toplum adına denetim yapması için önemli olduğunu belirtti.

Genel Kurul’da, CTP grubu tarafından yapılan önerinin dikkate alınıp alınmamasına yönelik oylamada, öneri oy çokluğuyla reddedildi.

Madde madde görüşülmesinin tamamlanmasının ardından Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın bütünü oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul, ardından Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk tasarıya ilişkin komite raporunu okudu. Madde madde görüşülmesinin ardından bütünü üzerinde yapılan oylamada, tasarı oybirliğiyle kabul edildi.