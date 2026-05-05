Lefkoşa'da ikinci bir ağır ceza mahkemesinin kurulmasını sağlayan yasa oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mahkemeler ve Ceza (Değişiklik) yasa tasarılarını oy birliğiyle kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ile Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı oybirliğiyle onayladı.

Meclis Genel Kurulda, ilk olarak, "Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:334/5/2025)" görüşüldü.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin komite raporunu sundu.

Öztürk, son yıllarda ceza davalarındaki artışın özellikle Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yükünün artmasına yol açtığını ifade ederek, yasada yapılan düzenlemelerle, kaza mahkemelerinin oluşumu ve görev yapacak yargıç sayılarının yeniden belirlendiğini söyledi. Öztürk, böylece yargılamaların makul sürede ve etkin biçimde tamamlanmasının güvence altına alındığını kaydetti.

LEFKOŞA'YA İKİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yasanın, mahkemeye ve mahkemedeki iş yüküne rahatlama getireceğini dile getiren Öztürk, Lefkoşa’da ikinci bir ağır ceza mahkemesi kurulmasının sağlandığını belirtti. Öztürk, tasarıda, tazminat ve para cezalarının artırılmasına yönelik düzenleme de yapıldığını dile getirdi.

Öztürk’ün konuşması sonrasında oylamaya geçildi. Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Genel Kurulda, ardından Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:327/5/2025) ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin komite raporunu sundu.

Ceza yargılamanın temel amacının; maddi gerçeğe ulaşmak olduğunu dile getiren Öztürk, tanık beyanlarının doğru ve eksiksiz bir biçimde sunulmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, yapılan değişikliklerle, tanıklık kurumunun güvenilirliğinin artırılması, yargılamayı yanıltabilecek çelişkili beyanların önüne geçilmesi ve adil yargılanma hakkının etkin biçimde güvence altına alınmasının sağlandığını söyledi.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı oy birliğiyle onaylandı.

