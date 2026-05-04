  • BIST 14369.61
  • Altın 6575.13
  • Dolar 45.1965
  • Euro 52.8542
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Geçitkale’de sağlık çalışanına şiddet!

» »
Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Geçitkale Sağlık Ocağı’nda bir sağlık çalışanının uğradığı saldırıyı kınadı. Örgütler, olayın ardından zanlının tutuklanmasını olumlu bulduklarını belirtti.
Geçitkale’de sağlık çalışanına şiddet!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Geçitkale Sağlık Ocağı'nda bir meslektaşlarının şiddete maruz kalmasını kınadı ve sağlık merkezlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ortak açıklama yaparak, dün Geçitkale Sağlık Ocağı’nda yaşanan ve meslektaşlarının fiziksel saldırıya uğramasıyla sonuçlanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Görevini özveriyle yerine getiren meslektaşlarının, alkollü olduğu belirtilen bir şahıs tarafından şiddete maruz kalmasının kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddet kınanarak, bu tür olayların artık son bulması gerektiği vurgulandı.

Olayın ardından zanlının tutuklanmasını olumlu bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, bu tür vakaların önlenmesine yönelik kalıcı ve etkili adımların atılmasının zorunluluğuna işaret edildi.

Sağlık ocağında güvenlik görevlisi bulunmamasının, çalışanları savunmasız bıraktığı ve benzer olayların yaşanmasına zemin hazırlandığı belirtilen açıklamada, bu durumun ciddi bir ihmal olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nı acilen göreve davet ediyoruz. Tüm sağlık merkezlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması, güvenlik personeli görevlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması artık ertelenemez bir zorunluluktur” denildi.

Örgütler, saldırıya uğrayan meslektaşlarına "geçmiş olsun" dilekleri ileterek, sürecin yakın takipçisi olunacağını ve sağlık çalışanlarının haklarının savunulacağını vurguladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşegül Baybars’tan muhaceret affı çıkışı: Turist olarak gelenleri neden affediyoruz?04 Mayıs 2026 Pazartesi 13:10
  • Narkotik Operasyonu: Kokain ve Hintkeneviri Ele Geçirildi04 Mayıs 2026 Pazartesi 13:08
  • Lefkoşa'da yine mide bulandıran olay: 14 yaşındaki çocuğa...04 Mayıs 2026 Pazartesi 13:07
  • Aynı Suçu Tekrarladı, Hapis Cezasından Kurtulamadı04 Mayıs 2026 Pazartesi 13:06
  • Redif Ekinci: Geç kalınmış bir seçime gidiyoruz, güçlü şekilde meclise dönüp hükümete talibiz04 Mayıs 2026 Pazartesi 11:11
  • "Çalışanlar angarya çalışmama hakkını kullanarak ek mesaiye kalmayacak"04 Mayıs 2026 Pazartesi 10:54
  • Çamlıbel'de 3 saatlik elektrik kesintisi olacak04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:27
  • Mayıs ayında Kıbrıs'a kar yağdı04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:54
  • Gündemde 5 yasa tasarısı var04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:00
  • İncirli: Gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için çalışıyoruz03 Mayıs 2026 Pazar 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti