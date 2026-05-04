İki Ayrı Kazada Alkollü Sürücüler Tutuklandı

Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında araç kullanan sürücüler kazalara karıştı.
Gazimağusa’da Ilgaz Sokak üzerinde bir araç park yerinde meydana gelen kazada, D.N. (E-35), 140 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki AA 790 R plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru geri geri dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol kenarında park halinde bulunan HG 492 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Sürücü D.N., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Girne’de Terzioğlu Sokak üzerinde meydana gelen diğer kazada ise M.A. (E-29), 148 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PN 771 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada dönel kavşağa geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıktı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Bu kazada da yaralanan olmadı. Sürücü M.A. alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

 

