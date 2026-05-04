Redif Ekinci: Geç kalınmış bir seçime gidiyoruz, güçlü şekilde meclise dönüp hükümete talibiz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Nupelda Karabuğday’ın Ada TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak hem parti vizyonuna hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevdeki ilk ayını geride bıraktığını belirten Ekinci, sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Toplumun TDP’ye bakışındaki değişimi sahada net şekilde görüyoruz. Bu da bize umut veriyor” dedi.

Seçim tartışmalarına da değinen Ekinci, “Ortada bir erken seçim yok, bu aslında geç kalınmış bir seçimdir. Mevcut hükümet meşruiyetini çoktan yitirdi. Seçim ne zaman olursa olsun TDP hem kadrolarıyla hem politikalarıyla hazırdır” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde sorunun kaynak eksikliği olmadığını vurgulayan Ekinci, “Bu ülkenin temel sorunu kaynağı nasıl kullandığıdır. Devlet denetleyici rolünü kaybetti, kaynaklar topluma değil dar çıkar gruplarına dağıtılıyor” dedi.

TDP’nin önceliğinin vergi adaleti ve güçlü denetim mekanizması olduğunu belirten Ekinci, doğru teşvik politikalarıyla üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mevcut ekonomik tablonun yanlış yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade eden Ekinci, toplumun geniş kesimlerinin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını kaydetti.

Hayat pahalılığı ve enflasyon konularına da değinen Ekinci, “Zamlar maaşlara yansımadan alım gücü düşüyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Devletin güçlü bir denetimle piyasaya müdahale etmesi şarttır” diye konuştu.

Sağlık alanında genel sağlık sigortası modelinin gerekliliğine dikkat çeken Ekinci, dijitalleşmenin ise hem ekonomik hem yönetsel açıdan kritik olduğunu vurguladı. “İnternet artık su ve elektrik gibi temel bir haktır. Dijitalleşme şeffaflığın ve adaletin temelidir” dedi.