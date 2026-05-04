Gönyeli’de sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren anlamlı bir sergi daha sanatseverlerle buluşuyor. “Kesişmeler” (Intersections) başlığıyla düzenlenen sergi, farklı sanatçıların eserlerini ortak bir zeminde bir araya getirerek izleyicilere çok yö
“Kesişmeler” sergisi Gönyeli’de sanatseverlerle buluşuyor

Andreas Charalambous, Hare Tahir, Hüseyin Billur ve Şenol Özdevrim’in eserlerinden oluşan sergi, sanatın farklı bakış açılarını bir araya getirerek kesişen düşünceler ve ifade biçimleri üzerinden güçlü bir anlatım ortaya koymayı hedefliyor.

Serginin açılışı, sanatçı Hare Tahir’e ait HT Art Studio’da, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Sergi, 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sanatseverler sergiyi, 11.00-13.00 ve 15.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. HT Art Studio, Gönyeli, 14 Arabacıoğulları Sokak, Kat 2 adresinde yer alıyor.

Sanatın farklı yorumlarını bir arada görmek ve disiplinler arası bir buluşmaya tanıklık etmek isteyen tüm sanatseverler sergiye davetlidir.

