Troodos’ta Kar Bekleniyor: Hava Soğuyor

Bölgede yarından itibaren düşük basınç ve nispeten soğuk hava kütlelerinin etkili olması beklenirken, atmosferde hafif toz bulutları da görülecek.
Troodos'ta Kar Bekleniyor: Hava Soğuyor

Philenews'de yer alan habere göre bu gece hava çoğunlukla bulutlu olacak; yer yer yağmur ve izole fırtınalar bekleniyor. Fırtınaların ilk olarak batı kesimlerde, ardından diğer bölgelerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın değişken yönlerden, zayıf ve zaman zaman orta kuvvette (3-4 Beaufort) esmesi beklenirken, denizin hafif dalgalı olacağı öngörülüyor. Sıcaklık iç kesimlerde 11, kıyılarda 13 ve yüksek dağlarda 7 dereceye kadar düşecek.

Yarın ise hava yine çoğunlukla bulutlu olacak, yer yer yağmur ve izole fırtınalar görülecek. Fırtına anlarında dolu ihtimali bulunurken, Troodos’un yüksek kesimlerinde kar veya sulu kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın gün içinde güneybatıdan batıya dönerek kuvvetini artırması ve yer yer fırtına seviyesine ulaşması (6-7 Beaufort) öngörülüyor. Deniz dalgalı olacak. Sıcaklık iç kesimlerde ve kıyılarda 20, yüksek kesimlerde ise 11 derece civarında seyredecek.

Yarın gece de bulutlu hava etkisini sürdürecek, özellikle adanın batı yarısında yer yer yağmur ve izole fırtınalar görülecek. Rüzgarın güneybatıdan batıya doğru orta ila kuvvetli esmesi beklenirken, denizin yer yer çok dalgalı olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer yağmur ve izole fırtınalar beklenirken, Troodos’un yüksek zirvelerinde kar veya sulu kar yağışı devam edecek. Salı ve çarşamba günleri ise bulutluluk artarken, özellikle dağlık bölgelerde kısa süreli yağışlar görülebilecek.

Hava sıcaklığının çarşambaya kadar kademeli olarak artması ancak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

 

