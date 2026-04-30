“Sandy” skandalında FBI devrede: Soruşturmaya destek veriyor

Politis ve diğer gazeteler, FBI görevlilerinn “Sandy” skandalındaki verilerin araştırılmasında Rum polisine yardımcı olacağıı yazdı.
Gazete, FBI görevlileri ile Rum polisinde oluşturulan araştırma komitesi üyelerinin dün bir toplantı gerçekleştirerek soruşturmanın gidişatı ve atılacak adımlar konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti. Haberde FBI’ın soruşturmaya “Sandy” lakaplı kadının, skandala ilişkin verileri ortaya atan gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in ve “Sandy” lakaplı kadının avukatı olduğu iddia edilen Nikos Kliridis’in ifadelerini incelemekle başlayacağı da aktarıldı.
Habere göre FBI, incelemelerini tamamladıktan sonra Rum makamlarına rapor sunacak.
