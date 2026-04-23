Macron Güney Kıbrıs’ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rum lider Nikos Hristodulidis ile Doğu Akdeniz, Kıbrıs sorunu ve AB gündemi başlıklarını görüşmek üzere Lefkoşa’ya geldi. Temaslarda enerji, savunma ve stratejik iş birliği öne çıkıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rum lider Nikos Hristodulidis ile resmi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

Macron, resmi törenle karşılanırken, program kapsamında Başpiskopos III. Makarios’un heykeli önünde saygı duruşunda bulunuldu.

Görüşmelerde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Kıbrıs sorunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği gündemine ilişkin konuların ele alınması bekleniyor. Ziyaretin, Fransa’nın son yıllarda bölgede artan rolünü pekiştirme politikasının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Macron ile Hristodulidis’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önce baş başa görüşme gerçekleştirmesi, ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıya geçmesi öngörülüyor.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, görüşmelerde Kıbrıs ile Fransa arasındaki Stratejik Ortaklık anlaşmasının uygulanmasının da ele alınacağını belirtti. Özellikle enerji, savunma ve bölgesel güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması ile Kıbrıs’ın yaklaşan AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesindeki koordinasyon konularının gündemde olacağı kaydedildi.

Öte yandan Macron’un saraya gelişi kısa süreli bir gecikmeyle gerçekleşti. Gecikmenin, Larnaka ile Lefkoşa arasındaki güzergâhta yer alan Rizoelia kavşağındaki çiftçi eylemleri nedeniyle yaşanmış olabileceği belirtildi.

Macron’a Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot eşlik ederken, Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ve Avrupa İşleri’nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Raouna da Fransız heyeti karşılayan isimler arasında yer aldı.

Görüşmelerin ardından iki liderin açıklama yapması beklenirken, daha sonra Ayia Napa’da düzenlenecek gayrı resmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katılacakları bildirildi.