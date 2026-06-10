İncirli: Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirli, “Toplum değişim istiyor. CTP’nin kuracağı hükümette ülkenin itibarı, mali disiplini, ekonomik dengesi ve güven veren yapısı yeniden kurulacak” dedi. Çalıştaylarla hazırlanan gelecek vizyonunun seçim tarihinin netleşmesinin ardından kamuoyuyla tüm detayları ile paylaşılacağını belirten İncirli, Haziran ayında planlanan lansmanın bu nedenle bir süre ertelendiğini açıkladı.

“Toplumun ortak aklını bir masa etrafında toplamayı başardık”

Programda CTP’nin uzun süredir yürüttüğü çalıştay sürecine geniş bir yer veren İncirli, hazırlıkların yalnızca seçimlere yönelik bir çalışma olmadığını, doğrudan hükümet programını oluşturma amacı taşıdığını söyledi. Eğitimden sağlığa, ekonomiden enerjiye kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilen çalıştaylarla toplumun her kesiminin görüşlerini dinlediklerini belirten İncirli, “Toplumun ortak aklını bir masa etrafında toplamayı başardık. Bizim için bu sürecin en değerli taraflarından biri budur” dedi. Çalıştaylara akademisyenlerin, meslek örgütlerinin, sendikaların, sektör temsilcilerinin ve uzmanların katkı koyduğunu ifade eden İncirli, ortaya çıkan sonuçların doğrudan hükümet programına dönüştürüldüğünü söyledi. İncirli, CTP’nin üzerinde çalıştığı programın uygulanabilir, gerçekçi ve mali karşılığı hesaplanmış bir program olduğunu vurguladı.

“Ülkenin önündeki 5 yılı planlayan program hazırladık”

İncirli, çalıştay raporlarını Haziran ayında düzenlenmesi planlanan bir lansmanla kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini ancak seçim tarihinin hala açıklanmamış olması nedeniyle lansmanı ertelediklerini söyledi. Çalıştay sonuçlarını oluşturduğu gelecek vizyon politikalarının seçim tarihinin netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden İncirli, şu şekilde konuştu;

“Gerçekten büyük bir çalışmayı gerçekleştirdik ve ülkenin önündeki 5 yılı planlayan gelecek vizyonunu hazırladık.

Bunların, kamuoyunda bilinmesi, konuşulması, değerlendirilmesi gerekli. Ama şu anda bir seçim tarihi yok. Seçim tarihi belirlendikten sonra yeni dönem vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşacağız”

“Kurumların hizmet üretme kapasitesini yeniden ayağa kaldıracağız”

Sıla Usar İncirli, mevcut hükümetin ülkeyi ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktığını belirterek “Öncelikle bu borcun nasıl yapıldığının hesabını vermeleri gerekiyor” dedi ve mali disiplinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonun bozulduğunu, bunun da doğrudan vatandaşın aldığı hizmetlere yansıdığını belirten İncirli, “CTP güçlü bir hükümet kuracak ve işe enkazı kaldırarak başlayacak. Önce kanamayı durduracağız, sonra adım adım iyileştireceğiz” dedi. İncirli, mali disiplini yeniden sağlayacaklarını, kurumsal yapıyı güçlendireceklerini ve kamu hizmetlerinin niteliğini artıracaklarını belirterek “Vatandaşın devletten aldığı hizmetin kalitesini ve hızını artıracağız. Kurumların hizmet üretme kapasitesini yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu ve bunun yalnızca vatandaşlar için değil iş dünyası için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Yolsuzlukla mücadele konusunda da kararlı olduklarını belirten İncirli, “Yolsuzlukla mücadele en önemli başlıklarımızdan biridir” diyerek mevzuat değişiklikleri ve kurumsal reformlarla denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini söyledi.

“Adaylarımızı örgüt iradesi ve demokratik süreçlerle belirleyeceğiz”

İncirli, parti içerisinde adaylık konusunda yoğun bir ilgi bulunduğunu belirterek CTP’nin güçlü ve nitelikli bir aday kadrosuyla halkın karşısına çıkacağını ifade etti. Aday belirleme sürecinin parti tüzüğü ve iç demokrasi kuralları çerçevesinde yürütüleceğini vurgulayan İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin köklü gelenekleri ve tüzüğü vardır. Adaylarımızı örgüt iradesi ve demokratik süreçlerle belirleyeceğiz” dedi. İlçe örgütlerinin, parti meclisinin ve merkez yönetim kurulu dahil tüm parti organlarının sürece aktif şekilde katılacağını ifade eden İncirli, aday belirleme sürecinin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütüleceğini söyledi.

“Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak”

İncirli, son dönemde yayımlanan anketlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak anket sonuçlarının toplumdaki değişim talebini net biçimde ortaya koyduğunu söyledi. CTP’nin anketlerde birinci parti olarak çıkmasının tesadüf olmadığını vurgulayan İncirli, bunun uzun süredir sürdürülen hazırlıkların ve ortaya konan somut çözüm önerilerinin bir sonucu olduğunu ifade etti. “Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak. İnsanlar yalnızca hükümeti değiştirmek istemiyor, ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin güven veren bir alternatif görmek istiyor” diyen İncirli, CTP’nin de tam olarak bunun için çalıştığını ifade etti. Konuşmasının devamında İncirli, asıl hedeflerinin toplumun kaybettiği güven duygusunu yeniden tesis etmek olduğunu ifade ederek “Bugün gördüğümüz tablo, toplumun değişim talebinin her geçen gün büyüdüğü yönünde. Biz bu değişimi doğru yönetmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için hazırız” dedi.

“CTP ülkenin ekonomik ve kurumsal itibarını yeniden tesis edecek”

Son olarak Türkiye ile ilişkilere de değinen Sıla Usar İncirli, karşılıklı saygıya dayalı, kurumsal ve sürdürülebilir ilişkileri önemsediklerini söyledi. “Biz ülkemizin itibarını korumak mecburiyetindeyiz” diyen İncirli, CTP hükümetinin önceliklerinden birinin de ülkenin ekonomik ve kurumsal itibarını yeniden tesis etmek olacağını ifade etti. “CTP’nin kuracağı hükümette ülkenin itibarı, mali disiplini, ekonomik dengesi ve güven veren yapısı yeniden kurulacak” diyen İncirli, ekonominin istikrara kavuşmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.