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17 yıl sonra ilk: BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmî ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.
17 yıl sonra ilk: BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin başkenti Şam'da

SANA muhabirinin aktardığına göre, Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

17 yıl aradan sonra Şam’ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres’in, temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres(25-07-2026) SANA

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