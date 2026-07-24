Hasan Sertoğlu'ndan kulüplere önemli uyarılar

Kulüplerin idari sorumluluklarından altyapı çalışmalarına, yabancı oyuncu statüsünden kadın futboluna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Sertoğlu, kulüplere uyarılar yaptı.

Hasan Sertoğlu, yeni sezon öncesinde kulüplerin genel kurullarını tamamlamaları ve oluşturulan yönetim kurulu listelerini ve evraklarını kaymakamlıklara teslim etmeleri gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile hayata geçirilen sağlık sigortası sponsorluğu protokolünün bu yıl da devam edeceğini açıklayan Sertoğlu, sağlık sigortası anlaşmasına katılmak isteyen kulüplerin hazırlıklarını tamamlayarak listelerini federasyona iletmeleri gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili detaylı duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını ifade etti.

Konuşmasının önemli bölümünü altyapıya ayıran Sertoğlu, kulüplerin geleceğinin akademilerden geçtiğini vurguladı.

"Her yıl aynı şeyi söylüyoruz. Altyapısı olmayan kulüplerin yaşama şansı yoktur. Bugünkü ekonomik şartlarda bu artık imkânsız hale geldi. Kulüpler gençlere ağırlık vermeli, onlara şans tanımalı ve sahada daha fazla süre vermelidir." ifadelerini kullandı.

Federasyonun altyapı çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi hayata geçireceğini açıklayan Sertoğlu, Türkiye'den alanında uzman eğitmenlerin KKTC'ye getirileceğini söyledi.

Görüşmelerin tamamlandığını belirten Sertoğlu, federasyon tarafından karşılanacak proje kapsamında uzmanların yaklaşık 1,5-2 ay boyunca ülkede kalarak akademilerde görev yapan antrenörlere eğitim vereceğini açıkladı.

Birinci Lig'deki yabancı oyuncu uygulamasına da değinen Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti statüsündeki futbolcuların serbest bırakılmasını istediklerini ancak kulüplerin talebi doğrultusunda 1+1 yabancı sistemine geçildiğini, üçüncü ülkelerden 23 yaş altı futbolculara da yol açıldığını söyledi.

Kulüplerin futbolculara ödediği ücretleri gördüğünde cinnet geçirdiğini, pişman olduğunu dile getiren Sertoğlu, gelecek sezondan itibaren Birinci Lig'de iki yabancı futbolcunun serbest olacağını belirterek, 1+1 değil, kulüplerin ister Türkiye'den ister üçüncü ülkelerden oyuncu transfer edebileceğini ifade etti.

Kadın futbolunun istenilen noktada olmadığını belirten Sertoğlu, takım sayısını artırabilmek adına yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu sezon Kadınlar Ligi'nde de BTM'de uygulanan yaş kriterine benzer bir sistem getirileceğini açıklayan Sertoğlu, amaçlarının genç futbolculara daha fazla forma şansı vermek ve ligdeki takım sayısını en az 12'ye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Sertoğlu, 2027-2028 sezonundan itibaren Süper Lig kulüplerinde atletik performans antrenörü bulundurmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı.

Futbolun artık bilimsel yöntemlerle geliştiğini ifade eden KTFF Başkanı, kulüplerin GPS takip sistemlerini kullanmaları gerektiğini belirterek, geçtiğimiz sezon açılan atletik performans antrenörlüğü kursunun bu yıl da düzenleneceğini ve uygulamanın gelecek sezondan itibaren zorunlu olacağını söyledi.

Spor Dairesi Müdürlüğü görevine Ersan Karataş'ın gelmesini önemli bir avantaj olarak değerlendiren Sertoğlu, kulüplerin sezon başlamadan önce tesislerindeki eksiklikleri tamamlaması gerektiğini söyledi.

Tesislerin ciddi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Sertoğlu, kulüplerin yapabilecekleri çalışmaları tamamlamasının ardından kalan eksiklerin Spor Dairesi tarafından giderileceğini ifade etti.

Kulüpler Birliği'nin mevcut yapısından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sertoğlu, kurumun kulüpleri bir araya getiren bir yapı olmaktan uzaklaştığını söyledi.

Kulüplerin sürekli tartıştığı ve kavga ettiği bir ortamın oluştuğunu belirten Sertoğlu, bu durumun düzelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade ederek, tüm kulüpleri ortak paydada buluşturacak bir liderliğe ihtiyaç bulunduğunu ancak bunun için henüz doğru zaman olmadığını dile getirdi. Dışa karşı birlik görüntünün bu gelişmeler nedeniyle sıkıntı yarattığını belirten Sertoğlu başkanları sağduyulu harekete çağırdı.

Futbolcu sözleşmeleri konusunda federasyon ile Kulüpler Birliği'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Sertoğlu, herkesin kabul edebileceği ortak bir sistem oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Hasan Sertoğlu, basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası'nın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili de açıklama yaptı.

Federasyona şu ana kadar resmi bir talep ulaşmadığını belirten Sertoğlu, talebin gelmesi halinde konuyu değerlendireceklerini ve buna göre karar vereceklerini sözlerine ekledi.