Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, üniversite öğrencileriyle sahaya çıktı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Üniversite Öğrencileri Derneği ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi takımında CTP Milletvekilleri Sami Özuslu ile Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra 5. Dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu ve 6. Dönem Milletvekili Ali Gulle de forma giydi.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen seremonide konuşan Meclis Takım Kaptanı, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü, 9. Dönem Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 19 Mayıs’ın gençliğe verilen değeri simgeleyen önemli bir gün olduğunu belirterek, üniversite öğrencileriyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükoğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, sporun farklı kuşakları bir araya getiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Üniversite Öğrencileri Derneği Başkanı Doğuş Ertoprak da derneğin öğrencileri ortak faaliyetlerde buluşturmak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, 19 Mayıs kapsamında gerçekleştirilen organizasyonun anlamlı bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Ertoprak, etkinliğe destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise konuşmasında öğrencilik yıllarında yer aldığı öğrenci örgütlenmeleri ve gençlik faaliyetlerinden örnekler verdi. Üniversite öğrencilerinin yalnızca eğitim süreçleriyle değil, aynı zamanda toplumsal meselelerle de ilgilenmesinin önemine işaret eden Özuslu, gençlerin örgütlü yapılar içerisinde yer almasının değerli olduğunu belirtti.

Özuslu, Kıbrıs Türk öğrenci hareketinin geçmişinin bilinmesinin önem taşıdığını ifade ederek, gençlerin talep etmesi halinde her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Üniversite Öğrencileri Derneği’nin çalışmalarını da takdir eden Özuslu, gençlere başarı dileklerini iletti.