İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali ülkesinin Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.
İran'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Katılmak için uygun şartlar yok'

BBC Farsça'nın haberine göre Donyamali, "Bu yozlaşmış hükümetin liderimizi suikastle öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılmak için uygun şartlara sahip değiliz" dedi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a geniş çaplı saldırılar başlattı.

FIFA 2026 Dünya Kupası, Haziran ayında ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde başlayacak.

IRIB spor kanalına konşan Donyamali erkek milli futbol takımı için "Evlatlarımız güvende değil, [kupaya] katılmak için şartlar müsait değil" dedi.

Donyamali ayrıca "Son sekiz dokuz ay içinde bize iki savaş dayatıldı ve binlerce insanımız öldürüldü ve şehit oldu. Bu nedenle, kesinlikle [kupaya] katılma imkanımız yok" diye devam etti.

İran Futbol Federasyona Başkanı Mehdi Taj da 10 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın Dünya Kupası'na katılmama ihtimalini gündeme getirmişti.

Avustralya'da katıldıkları turnuvadan sonra bir kısmı bu ülkeden sığınma hakkı alan kadın milli futbolcuları hatırlatan Taj "Kadın futbolcular için yaratılan sorunlar göz önüne alındığında, Dünya Kupası'nın gidişatı da böyleyse, aklı başında hiç kimse takımı ABD'ye göndermeyi kabul etmez" demişti.

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Asya Kupası'nda ülkelerinin milli marşlarını okumayı reddeden İran kadın milli futbol takımından altı kişi Avustralya'da kaldı.

Avustralya hükümeti bu kişilere özel vize tesis etti.

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Dünya Kupası'nda oynamasının "memnuniyetle karşılanacağını" söylediğini aktarmıştı.

