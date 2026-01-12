U17 Elit Lig ve Bölgesel Lig’de sezon takvimi yeniden şekillendi

Yapılan yeni planlamayla birlikte U17 kategorisinde sezonun Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenirken, takımların hazırlık ve planlama süreçlerini bu takvime göre yapmaları istendi.

U17 Elit Lig ile U17 Bölgesel Lig’de, sezon içerisinde yaşanan ertelemeler nedeniyle müsabaka takvimi yeniden düzenlendi. Alınan karar doğrultusunda her iki ligde de lig aşaması, play-off süreçleri ve finallerin tarihleri netlik kazandı. Yapılan yeni planlamayla birlikte U17 kategorisinde sezonun Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenirken, takımların hazırlık ve planlama süreçlerini bu takvime göre yapmaları istendi.

U17 ELİT LİG’DE KRİTİK HAFTALAR BAŞLIYOR

U17 Elit Lig’de normal sezonun kalan haftaları Ocak ayı içerisinde oynanacak. Ligdeki sıralamayı belirleyecek karşılaşmaların ardından şampiyonluk ve play-out süreçleri Şubat ayında gerçekleştirilecek.

13. Hafta: 17–18 Ocak 2026

14. Hafta: 31 Ocak – 1 Şubat 2026

Normal sezonun tamamlanmasının ardından, zirve mücadelesi veren takımlar Şampiyonluk Grubu maçlarında karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLUK GRUBU VE PLAY-OUT TAKVİMİ

Elit Lig’de sezonun kaderini belirleyecek karşılaşmalar Şubat ayına yayıldı. Şampiyonluk yolunda iki ayaklı yarı finallerin ardından final müsabakası oynanacak.

Şampiyonluk Grubu:

Yarı Final 1. Maç: 7–8 Şubat 2026

Yarı Final 2. Maç: 14–15 Şubat 2026

Final: 20–21 Şubat 2026

Alt sıralarda yer alan takımlar ise ligde kalma mücadelesini play-out karşılaşmalarıyla verecek.

Play-Out:

1. Maç: 7–8 Şubat 2026

2. Maç: 14–15 Şubat 2026

3. Maç: 21–22 Şubat 2026

Bu maçların ardından U17 Elit Lig’de sezon tamamen tamamlanmış olacak.

U17 BÖLGESEL LİG’DE MARATON ŞUBAT AYINA TAŞINDI

U17 Bölgesel Lig’de ise normal sezonun kalan dört haftası art arda oynanacak. Lig, yoğun bir fikstürle devam ederken takımlar ikinci tur ve finallere odaklanacak.

11. Hafta: 17–18 Ocak 2026

12. Hafta: 31 Ocak – 1 Şubat 2026

13. Hafta: 7–8 Şubat 2026

14. Hafta: 14–15 Şubat 2026

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ligde üst tura yükselen ekipler, eleme usulü mücadelelere çıkacak.

İKİNCİ TUR VE FİNALLERİN TARİHLERİ NETLEŞTİ

Bölgesel Lig’de sezonun en kritik aşamaları Şubat ayının son haftasında oynanacak.

2. Tur: 21–22 Şubat 2026

Finaller: 28 Şubat – 1 Mart 2026

Bu karşılaşmalarla birlikte U17 Bölgesel Lig’de sezon sona erecek ve dereceye giren takımlar belli olacak.

HEDEF: SEZONU SORUNSUZ TAMAMLAMAK

KTFF’nin yaptığı bu düzenleme ile ertelenen maçların telafi edilmesi, liglerin sağlıklı şekilde tamamlanması ve genç oyuncuların gelişim sürecinin aksatılmaması amaçlanıyor. Yeni sezon planlaması, kulüpler ve teknik ekipler tarafından da yakından takip edilirken, U17 liglerinde rekabetin Şubat ayında zirveye çıkması bekleniyor.