  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

CPJ raporu: 2025'te rekor sayıda gazeteci öldürüldü

» »
CPJ raporuna göre 2025'te 129 gazeteci öldürüldü. Bu şimdiye kadarki en yüksek sayı olurken, İsrail ordusu ölümlerin 86'sından sorumlu tutuluyor.
CPJ raporu: 2025'te rekor sayıda gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılında dünya genelinde 129 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, ölümlerin üçte ikisinden İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Bu, CPJ'nin 30 yılı aşkın süredir veri topladığı dönem içindeki en ölümcül yıl olarak kayda geçti.

CPJ İcra Kurulu Başkanı Jodie Ginsberg, "Bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde rekor sayıda gazeteci öldürülüyor. Gazeteciler haber yaptıkları için öldürüldüğünde hepimiz risk altındayız" dedi.

CPJ raporuna göre, 2025'teki ölümlerin dörtte üçünden fazlası çatışma ortamlarında meydana geldi.

Raporda, geçen yıl İsrail güvenlik güçlerinin 86 basın mensubunu öldürdüğü belirtildi. Kurbanların yüzde 60'tan fazlası Gazze'de haber yapan Filistinli gazetecilerdi.

İsrail ordusu gazetecileri hiçbir zaman kasıtlı olarak hedef almadığını savunuyor.

Gazetecilerin hedef alındığı İHA saldırıları arttı

Ukrayna ve Sudan'daki çatışmalarda öldürülen gazeteci sayısı da bir önceki yıla kıyasla daha yüksek oldu.

CPJ gazetecilerin hayatlarını kaybettiği olaylarda dron kullanımında artış olduğunu da bildirdi. Buna göre Gazze'de 28, Sudan'da beş ve Ukrayna'da dört gazeteci insansız hava araçları kullanılarak öldürüldü.

Savaşın başladığı 2022'den beri Ukrayna'da hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 15'e yükseldi.

CPJ, cezasızlık kültürü nedeniyle gazetecilerin giderek daha savunmasız hale geldiğini vurgulayarak, gazetecilerin öldürülmesine ilişkin soruşturmaların şeffaf şekilde yürütülmediğine dikkat çekti.

Çeteler ve suç örgütleri bağlantılı ölümler

Çete şiddetinin yaşandığı Meksika'da 2025'te altı gazeteci öldürüldü ve bu vakaların tamamı çözümsüz kaldı. Filipinler'de ise üç gazeteci silahla vurularak öldürüldü.

CPJ raporuna göre, bazı gazeteciler yolsuzluk haberleri sonrasında hedef alındı. Örneğin Bangladeşli bir muhabir, bir dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu belirtilen şüpheliler tarafından öldürüldü.

Benzer şekilde, Hindistan ve Peru'da da organize suçla bağlantılı gazeteci cinayetleri kaydedildi.

Suudi Arabistan'da ise tanınmış köşe yazarı Turki el-Casir, "ulusal güvenlik ve mali suçlamalarla" mahkûm edilmesinin ardından idam edildi. Bu, 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden bu yana Körfez ülkesinin sorumlu olduğu belgelenen ilk gazeteci cinayeti oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor19 Şubat 2026 Perşembe 13:52
  • ABD İran'a baskıyı artırıyor: Trump'tan saldırı tehdidi19 Şubat 2026 Perşembe 11:50
  • ABD'den İran yakınlarına yoğun savaş gemisi ve savaş uçağı sevkiyatı17 Şubat 2026 Salı 10:08
  • Trump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı15 Şubat 2026 Pazar 11:21
  • Reuters: ABD, Suriye’de Kürtlere "özerklik" istiyor14 Şubat 2026 Cumartesi 19:52
  • ABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı06 Şubat 2026 Cuma 12:38
  • Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parç03 Şubat 2026 Salı 19:54
  • İran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'02 Şubat 2026 Pazartesi 20:17
  • Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı02 Şubat 2026 Pazartesi 15:51
  • İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak01 Şubat 2026 Pazar 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti