CPJ raporu: 2025'te rekor sayıda gazeteci öldürüldü

CPJ raporuna göre 2025'te 129 gazeteci öldürüldü. Bu şimdiye kadarki en yüksek sayı olurken, İsrail ordusu ölümlerin 86'sından sorumlu tutuluyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2025 yılında dünya genelinde 129 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, ölümlerin üçte ikisinden İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi.

Bu, CPJ'nin 30 yılı aşkın süredir veri topladığı dönem içindeki en ölümcül yıl olarak kayda geçti.

CPJ İcra Kurulu Başkanı Jodie Ginsberg, "Bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde rekor sayıda gazeteci öldürülüyor. Gazeteciler haber yaptıkları için öldürüldüğünde hepimiz risk altındayız" dedi.

CPJ raporuna göre, 2025'teki ölümlerin dörtte üçünden fazlası çatışma ortamlarında meydana geldi.

Raporda, geçen yıl İsrail güvenlik güçlerinin 86 basın mensubunu öldürdüğü belirtildi. Kurbanların yüzde 60'tan fazlası Gazze'de haber yapan Filistinli gazetecilerdi.

İsrail ordusu gazetecileri hiçbir zaman kasıtlı olarak hedef almadığını savunuyor.

Gazetecilerin hedef alındığı İHA saldırıları arttı

Ukrayna ve Sudan'daki çatışmalarda öldürülen gazeteci sayısı da bir önceki yıla kıyasla daha yüksek oldu.

CPJ gazetecilerin hayatlarını kaybettiği olaylarda dron kullanımında artış olduğunu da bildirdi. Buna göre Gazze'de 28, Sudan'da beş ve Ukrayna'da dört gazeteci insansız hava araçları kullanılarak öldürüldü.

Savaşın başladığı 2022'den beri Ukrayna'da hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 15'e yükseldi.

CPJ, cezasızlık kültürü nedeniyle gazetecilerin giderek daha savunmasız hale geldiğini vurgulayarak, gazetecilerin öldürülmesine ilişkin soruşturmaların şeffaf şekilde yürütülmediğine dikkat çekti.

Çeteler ve suç örgütleri bağlantılı ölümler

Çete şiddetinin yaşandığı Meksika'da 2025'te altı gazeteci öldürüldü ve bu vakaların tamamı çözümsüz kaldı. Filipinler'de ise üç gazeteci silahla vurularak öldürüldü.

CPJ raporuna göre, bazı gazeteciler yolsuzluk haberleri sonrasında hedef alındı. Örneğin Bangladeşli bir muhabir, bir dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu belirtilen şüpheliler tarafından öldürüldü.

Benzer şekilde, Hindistan ve Peru'da da organize suçla bağlantılı gazeteci cinayetleri kaydedildi.

Suudi Arabistan'da ise tanınmış köşe yazarı Turki el-Casir, "ulusal güvenlik ve mali suçlamalarla" mahkûm edilmesinin ardından idam edildi. Bu, 2018'de Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden bu yana Körfez ülkesinin sorumlu olduğu belgelenen ilk gazeteci cinayeti oldu.