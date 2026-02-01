  • BIST 12433.5
SON DAKİKAGazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı

İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak

İran şubat ortalarında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştirecek.
İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı tatbikat şubat ortalarında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.

Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İran, Rusya ve Çin, "Deniz Güvenlik Kuşağı" adıyla ilki Aralık 2019'da olmak üzere her yıl söz konusu bölgede tatbikat yapıyor.

