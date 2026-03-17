YDÜ drift pistinde kavga: Sporcunun lisansı geçici olarak askıya alındı

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen drift yarışında çıkan kavga sonrası harekete geçen KKTOK, olayı Disiplin Kurulu’na sevk ederken, olaya karışan lisanslı sporcunun lisansını soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak askıya aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki drift pistinde 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen şiddet olayı sonrası, KKTOK Yönetim Kurulu harekete geçti.

KKTOK Disiplin Kurulu Başkanı Av. Selin Reis’in açıklaması şöyle:

“KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Ayrıca, Disiplin Kurulu tarafından verilecek karara kadar lisanslı sporcumuzun lisansı geçici olarak askıya alınmıştır.

Disiplin Kurulumuz nezdinde soruşturma 17.03.2026 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma neticesinde alınacak karar, ilgili taraflarla birlikte siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır.