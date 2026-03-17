  • BIST 12433.5
  • Altın 7107.6
  • Dolar 44.1906
  • Euro 51.0294
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 15 °C
Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

YDÜ drift pistinde kavga: Sporcunun lisansı geçici olarak askıya alındı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen drift yarışında çıkan kavga sonrası harekete geçen KKTOK, olayı Disiplin Kurulu’na sevk ederken, olaya karışan lisanslı sporcunun lisansını soruşturma sonuçlanana kadar geçici olarak askıya aldı.
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki drift pistinde 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen şiddet olayı sonrası, KKTOK Yönetim Kurulu harekete geçti.

KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan süreç kapsamında, lisanslı sporcunun lisansı Disiplin Kurulu’nun vereceği nihai karara kadar geçici olarak askıya alındı.

KKTOK Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek soruşturmanın 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla resmen başlatıldığı bildirildi. Kurulun, yaşanan olayı tüm yönleriyle ve titizlikle inceleyeceği vurgulandı.

KKTOK Disiplin Kurulu Başkanı Av. Selin Reis’in açıklaması şöyle:

“KKTOK Yönetim Kurulu tarafından 16.03.2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda, drift yarışı esnasında yaşanan üzücü olay Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Ayrıca, Disiplin Kurulu tarafından verilecek karara kadar lisanslı sporcumuzun lisansı geçici olarak askıya alınmıştır.

Disiplin Kurulumuz nezdinde soruşturma 17.03.2026 tarihi itibarıyla başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma neticesinde alınacak karar, ilgili taraflarla birlikte siz değerli basın mensuplarıyla da paylaşılacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti