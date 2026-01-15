Ada Kafa Türkiye'de Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 800 metrede birinci

Kuzey Kıbrıs’ın genç atletlerinden Ada Kafa, İstanbul’daki Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 400 metrede ikincilik, 800 metrede ise birincilik elde etti.

Kuzey Kıbrıs'ın gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ada, İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda 400 metrede kişisel en iyi derecesiyle elde ettiği ikinciliğin ardından 800 metrede birinci oldu.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında antrenörü Hasan Maydon nezaretinde bir süre önce Bulgaristan’ın yüksek irtifa merkezi Belmeken’de yoğun kamp programını geride bırakan Ada, çalışmalarının karşılığını almaya başladı.

İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nın ikinci gününde U18 kategorisi 800 metre branşında piste çıkan Ada, rakiplerini geride bırakarak elde ettiği 2:15.71’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösterdi. Ada, sezonun ilk yarışı olmasına rağmen elde ettiği dereceyle yıla iyi bir başlangıç yapmış oldu.