Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Ali Hamaney’in ölümü sonrası rejimin fiilen çöktüğünü savundu. Pehlevi, halef atama girişimlerinin meşruiyet taşımayacağını ileri sürerek güvenlik güçlerine ve halka çağrıda bulundu.
Pehlevi: Hamaney’in ölümüyle İran rejimi fiilen sona erdi

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin emperyalist güçlerin desteklediği sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüyle İran rejiminin fiilen sona erdiğini savunarak, "Rejim kalıntılarının Hamaney’e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Hamaney’i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran’ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamaney’in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney’e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" dedi.

PEHLEVİ’DEN İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇAĞRI

İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine seslenen Pehlevi, "Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran’ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır" ifadelerini kullandı. Pehlevi, İran halkına ise, "Bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olabilir; fakat yolun sonu değildir. Dikkatli ve hazırlıklı olun. Sokaklarda geniş ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlik ve kararlılıkla nihai zafere ulaşacak, sevgili vatanımızın dört bir yanında İran’ın özgürlüğünü kutlayacağız" sözleriyle seslendi.

