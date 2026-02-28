  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran, İsrail'e misilleme saldırıları başlattı

Arıklı: İskele yolu birkaç haftada tamamlanacak

» »
Arıklı: Karpaz-Manastır yolu salı yeniden başlıyor, İskele yolu birkaç haftada tamamlanacak
Arıklı: İskele yolu birkaç haftada tamamlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İskele-Bağaz ile Karpaz-Manastır yollarında Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun birçok üyesiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduklarını açıkladı.

Arıklı, hava şartlarının kötü olması nedeniyle çalışmaları duran Karpaz-Manastır yolunun kalan 4,5 kilometrelik bölümünde çalışmalara salı günü yeniden başlanacağını, yolun birkaç hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Arıklı, bu çalışmayla “50 yıldır el değmeyen Manastır yolunun” mevcut hükümet döneminde bitirilmiş olacağını kaydetti.

Karpaz yolunun tamamlanmasının ardından iş araçlarının İskele yoluna kaydırılacağını ifade eden Arıklı, İskele yolunun da birkaç hafta içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

İskele-Boğaz yoluna ilişkin de değerlendirmede bulunan Arıklı, bazı mal sahiplerinin aldığı ara emirleri nedeniyle yolun projeye uygun şekilde dört şeritli yapılamayacağını belirtti. Ara emri bulunan noktalarda mevcut yolun birkaç metre genişletileceğini, diğer bölümlerde ise projenin öngördüğü şekilde çalışılacağını aktardı.

Arıklı, incelemelerde kendilerine destek veren Başbakan’a, Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele Kaymakamlığı: Alkollü içki satış ruhsatları 12 Mart’a kadar yenilenmeli18 Şubat 2026 Çarşamba 13:40
  • İskele’de şiddetli rüzgar ağaç ve direkleri devirdi18 Şubat 2026 Çarşamba 09:47
  • Üstel İskele'de açıkladı; “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi götüremezler"13 Şubat 2026 Cuma 19:15
  • Başbakan Ünal Üstel İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışına katıldı ve konuşma yaptı13 Şubat 2026 Cuma 18:52
  • Ünal Üstel İskele pazar yerini açtı13 Şubat 2026 Cuma 14:20
  • Kapalı Pazar yeri "Resmen" açıılyor12 Şubat 2026 Perşembe 18:50
  • CTP Gençlik Örgütü: İskele’de ağaç kesimi yasaklı arazide inşaat izni verildi, 10 dönüm alan tahrip edildi!11 Şubat 2026 Çarşamba 09:56
  • İskele'de alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı!09 Şubat 2026 Pazartesi 10:01
  • İskele Gençlik Derneği: Yetkililer hesap vermeli07 Şubat 2026 Cumartesi 11:29
  • İskele'de ormana inşaat durduruldu!04 Şubat 2026 Çarşamba 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti