Arıklı: İskele yolu birkaç haftada tamamlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İskele-Bağaz ile Karpaz-Manastır yollarında Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun birçok üyesiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduklarını açıkladı.

Arıklı, hava şartlarının kötü olması nedeniyle çalışmaları duran Karpaz-Manastır yolunun kalan 4,5 kilometrelik bölümünde çalışmalara salı günü yeniden başlanacağını, yolun birkaç hafta içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Arıklı, bu çalışmayla “50 yıldır el değmeyen Manastır yolunun” mevcut hükümet döneminde bitirilmiş olacağını kaydetti.

Karpaz yolunun tamamlanmasının ardından iş araçlarının İskele yoluna kaydırılacağını ifade eden Arıklı, İskele yolunun da birkaç hafta içinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

İskele-Boğaz yoluna ilişkin de değerlendirmede bulunan Arıklı, bazı mal sahiplerinin aldığı ara emirleri nedeniyle yolun projeye uygun şekilde dört şeritli yapılamayacağını belirtti. Ara emri bulunan noktalarda mevcut yolun birkaç metre genişletileceğini, diğer bölümlerde ise projenin öngördüğü şekilde çalışılacağını aktardı.

Arıklı, incelemelerde kendilerine destek veren Başbakan’a, Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.