İngiltere saldırılara katılmadı: RAF’a ait nakliye uçakları Ağrotur Üssü’ne sevk edildi

BBC’ye göre İngiltere, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dahil olmadı. Buna karşın RAF’a ait nakliye uçakları Ağrotur Üssü’ne sevk edilirken, Başbakan Keir Starmer’ın “Cobra” güvenlik toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

İngiltere’nin, ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik düzenlenen saldırılara şu ana kadar doğrudan katılmadığı bildirildi. Ancak ülkenin Kıbrıs’taki Ağrotur Hava Üssü’ndeki askeri varlığını güçlendirdiği kaydedildi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait iki Airbus A400M askeri nakliye uçağı, İngiltere ana karasındaki Oxfordshire’daki Brize Norton Hava Üssü’nden Ağrotur’a hareket etti. Uçaklardan ilki saat 13.15’te üsse iniş yaparken, ikinci uçağın saat 13.30 itibarıyla Rodos’un güneyinde bulunduğu bildirildi.

Daha erken saatlerde, yaklaşık 10.00 sularında, İngiltere hükümetine ait Dassault Falcon 900LX tipi iş jetinin Ağrotur’dan kalkarak Avrupa ana karasına yöneldiği aktarıldı. Öğle saatlerinde uçağın Güney İtalya üzerinde olduğu ve İngiltere’ye doğru ilerlediği belirtildi.

BBC’nin aktardığına göre, İngiltere bu sabah düzenlenen saldırılara katılmadı. Haberde, Başbakan Sir Keir Starmer’ın gün içinde üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısına, kamuoyunda “Cobra toplantısı” olarak bilinen toplantıya başkanlık etmesinin beklendiği ifade edildi.