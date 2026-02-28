İki kişiye tutuklama. Girne’de “müstahdem tarafından hırsızlık, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” meselesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Girne’de “müstahdem tarafından hırsızlık, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp” meselesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Eylül 2025’te, Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede kasiyer olarak çalışan M.S.H.’nin (E-27), işletmede kullanılmak üzere alınan 250 kilogram tavuğu, 486 kilogram mozerella peynirini, 317 kilogram kırmızı eti, 125 kilogram dondurmayı, 318 kilogram patates kızartmasını, 12 kilogram biber ile işletmeye internet uygulaması üzerinden gelen ve müşterilerin vermiş olduğu siparişlerden temin edilen henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı, kasa sistemine girmeyip çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.S.H. tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca 15 Şubat tarihinde, saat 18.00 sıralarında, bahse konu işletmenin yan kısımdaki alanda, konu işyerinin işletmeci M.O.(E-55), işletmeye ait parayı çaldığını düşündüğü gerekçesiyle kasiyer M.S.H.’ye (E-27) hitaben şiddet kullanma tehdidinde bulundu ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etti. Ardından, M.S.H.’nin elinde tuttuğu Iphone 16 pro max cep telefonunu da izni dışında zorla alıp çaldı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.O. da tespit edilerek tutuklandı.

– Pınarbaşı’nda makinist garajının bahçesinde hırsızlık

Pınarbaşı’nda faaliyet gösteren bir makinist garajının bahçesi içerisinde, arızalı şekilde bulunan toplam altı adet aracın aküleri ile bir aracın radyo teybi kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından oldukları yerden sökülüp çalındı.

20-21 Şubat tarihinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Z.(E-37) tespit edilerek tutuklandı.

-Çatalköy’de hotel lobisinde “kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık”: İki kişi tutuklandı

Çatalköy’de hotel lobisinde “kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık” gerekçesiyle iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah, saat 02.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren bir hotelin lobi kısmında, aralarında yaşanan tartışmaya sonucu, otelde müşteri olarak bulunan E.L.(E-36) 106 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan N.M.(E-39) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

– İzinsiz ikametten altı kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

– Alayköy’de oto kaporta garajında yangın

Dün, saat 23.30 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir oto kaporta garajında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın medyana geldi.

Yangın sonucu; sandviç panelden imal edilmiş dolap, kaynak makinesi, boya fırın motoru, 2 adet şarjlı spiral makinesi, pasta cila makinesi ve muhtelif kaporta boya eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise işyeri içerisinde bulunan bir aracın sağ ve ön kısımları da zarar gördü.

Ayrıca yangının konu işyerinin yan tarafında bulunan mobilya mağazasına da sirayet etmesi sonucunda, işyeri içerisinde palet üzerinde yığın halde bulunan ahşap sandalye arkalıkları ile dört adet sandalye kalıbı yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.