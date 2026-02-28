  • BIST 12433.5
Lefkoşa'da Kızılbaş Parkı Yakınlarında Şüpheli Ölüm

Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı yakınlarında bulunan bir inşaat alanında sabah saatlerinde bir erkek cansız bedeni bulundu.
Lefkoşa'da Kızılbaş Parkı Yakınlarında Şüpheli Ölüm

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı.

Cansız bedenin kimliğine ve ölüm nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

