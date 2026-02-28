  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran, İsrail'e misilleme saldırıları başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu

» »
İran’ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misilleme başlatmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de çok sayıda patlama sesleri duyuldu. Kuveyt'te de patlama seslerinin duyulduğu açıklandı. Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikle
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu

İran; Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ABD güçlerini hedef alan kapsamlı bir saldırı başlattı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışma riski en üst seviyeye çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, İran'dan fırlatılan birkaç füzenin engellenmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti. Bu bilgi, ülkenin devlet haber ajansı tarafından duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, "bu saldırı, ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" dedi ve "bu tırmanışa karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" ekledi.

Bahreyn'de 5. Filo karargahı vuruldu

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Ulusal İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Başkent Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili makamlarca yapılan talimatlara uyulması ve resmi kaynakların bilgilerine itimat edilmesi istendi.

Öte yandan Manamada'daki AA muhabiri de ABD üssüne yeni bir tur saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin önleyici füzelerinin ise ateşlendiğini aktardı.

Katar'da Patriot sistemleri devreye girdi

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan bir füzenin Patriot hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den şiddetli patlama sesleri yükseldi. Reuters haber ajansı, şehirdeki sarsıntının geniş bir alanda hissedildiğini bildirdi.

Hava sahaları uçuşlara kapatıldı

Saldırıların ardından Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik gerekçesiyle hava sahalarını tüm uçuşlara kapattı.

Katar hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar Havayolları tüm uçuşlarını askıya aldı.

İran Devrim Muhafızları ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı operasyonu başlattığını teyit etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran'a yanıt

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarına karşılık verme konusunda "tam hakkını" saklı tuttuğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, ülke topraklarının balistik füzelerle hedef alındığını resmen doğruladı.

Abu Dabi'de can kaybı ve maddi hasar

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gönderilen füzelerden birkaçını başarıyla engellediği belirtildi.

Ancak engellenen füzelerden düşen şarapnel parçalarının başkent Abu Dabi'deki bir yerleşim bölgesine isabet ettiği kaydedildi. Olayda Asya uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

"Tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukuk ihlali"

Saldırıyı en sert şekilde kınayan bakanlık, sivil hedeflerin ve ulusal kurumların hedef alınmasını "korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu durumun bölge istikrarını baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulandı.

Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade eden yetkililer, devletin topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsrail'in Batı Şeria'daki 'fiili ilhak' sürecine 20'ye yakın ülkeden kınama24 Şubat 2026 Salı 12:28
  • Kosova ve Arnavutluk Gazze’ye Asker Gönderiyor!24 Şubat 2026 Salı 10:01
  • İran’da savaş alarmı23 Şubat 2026 Pazartesi 12:29
  • İran'da üniversite protestoları ve nükleer görüşmelerde kritik hafta23 Şubat 2026 Pazartesi 12:27
  • WSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor19 Şubat 2026 Perşembe 13:52
  • ABD İran'a baskıyı artırıyor: Trump'tan saldırı tehdidi19 Şubat 2026 Perşembe 11:50
  • ABD'den İran yakınlarına yoğun savaş gemisi ve savaş uçağı sevkiyatı17 Şubat 2026 Salı 10:08
  • Trump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı15 Şubat 2026 Pazar 11:21
  • Reuters: ABD, Suriye’de Kürtlere "özerklik" istiyor14 Şubat 2026 Cumartesi 19:52
  • ABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı06 Şubat 2026 Cuma 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti