ABD İran'a baskıyı artırıyor: Trump'tan saldırı tehdidi

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu sonrasında Başkan Trump Tahran'a saldırı tehdidini yineledi. ABD medyası, ordunun İran'a saldırı için hazır olduğunu yazdı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu sonrasında da Başkan Donald Trump Tahran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a saldırı için "birçok neden ve argüman" olduğunu söyledi. Çarşamba günü konuyla ilgili açıklamalar yapan Leavitt, Trump'ın ilk seçeneğinin diplomasi olduğunu ancak İran'ın da Başkan ile bir anlaşma imzalamasının çok "akıllıca" olacağını ifade etti.

Başkan Trump da İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlanmaması halinde askeri seçeneğin masaya geleceğini belirtiyor. İran üzerindeki baskıyı artırmak için bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderen Trump, dün sosyal medya platformu Social Truth'tan yaptığı paylaşımda yine anlaşma imzalamaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulundu.

"İran anlaşma yapmamaya karar verirse, son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin olası bir saldırısını önlemek için ABD'nin Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" ifadelerini kullanan Trump, İngiltere'nin de kesinlikle "Diego Garcia'nın kontrolünü kaybetmemesi" gerektiğini vurguladı.

Hint Okyanusu'nda bulunan Chagos Takımadaları'nın en büyüğü olan Diego Garcia, halen İngiltere'nin kontrolünde bulunuyor. Adada ABD'nin stratejik öneme sahip askeri bir üssü var. İngiltere, 2025 yılında imzalanan bir anlaşmaya göre Diego Garcia'yı Morityus'a devredecek, ancak bir kira sözleşmesi ile adadaki askeri üssün kontrolünü 99 yıl için elinde tutacak.

Trump'ın işaret ettiği Fairford ise İngiltere'nin güneybatısında yer alıyor. Fairford'daki askeri üs ABD tarafından da kullanılıyor.

ABD medyası: Ordu İran'a saldırı için hazır

Trump yanı sıra Washington yönetiminden de İran'a yönelik tehditler içeren açıklamalar geliyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ABD'nin "şu veya bu şekilde İran'ın nükleer silah üretmesini" engelleyeceğini vurguladı.

ABD'li televizyon kanalları CNN ve CBS ABD ordusunun gelecek hafta sonu İran'a saldırı için hazır olduğunu, ancak Trump'ın henüz nihai karara varmadığını öne sürdü.

Wall Street Journal ise Trump'ın askeri seçenekler hakkında bilgilendirildiğini yazdı. Gazete, ismini vermek isteyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bu seçeneklerin İran'a "maksimum düzeyde zarar vermek üzere tasarlandığını," opsiyonlardan birinin "Rejimi devirmek için çok sayıda İranlı siyasetçi ve askeri lideri öldürmek" olduğunu belirtti.

Müzakerelerde farklı talepler

ABD ve İran heyetleri, Umman'ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerin ikinci turu için Salı günü Cenevre'de bir araya gelmişti. İran nükleer program konusundaki görüşmelerin sürdürüleceği mesajını veriyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerin devamı için "bir çerçeve hazırlanacağını" duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın "savaş istemediğini" vurgulayarak, Tahran'ın Washington'un taleplerini yerine getirmeyeceğini söyledi. Pezeşkiyan "Göreve başladığımdan bu yana savaştan kaçınılması gerektiğine inanıyorum. Ancak bize iradelerini dayatmaya, bizi küçük düşürmeye ve her ne pahasına olursa olsun boyun eğmemizi istiyorlarsa, bunu kabul etmeli miyiz" diye sordu.

Tahran, sadece nükleer programını ve yaptırımların kaldırılmasını müzakere etmek isterken, ABD ve İsrail ise müzakerelerin kapsamının genişletilerek İran'ın füze programını ve Tahran'ın Ortadoğu'daki milis güçlerine desteğini de içermesi gerektiğini savunuyor. İran, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Gazze'de Hamas'a destek veriyor.

Washington'da hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Cumartesi günü İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Netanyahu geçen Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmiş, görüşmede ağırlıklı olarak İran ele alınmıştı.