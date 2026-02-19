Prens Andrew, Epstein dosyası kapsamında gözaltına alındı!

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'le ilişkisi ortaya çıkan eski prens, Andrew Mountbatten-Windsor, Britanya'da "kamu görevini kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Norfolk'ta gözaltına alındı.

BBC'nin aktardığı habere göre, kamu görevini kötüye kullanma iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski prens Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltına alındığı bildirildi. 60’lı yaşlardaki Mountbatten-Windsor, bugün (19 Şubat) Norfolk’ta gözaltına alındı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu ve Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor daha önce Prens unvanını kaybetmişti. Prens'in Epstein ve suç ağıyla ilişkisi daha önceki yıllarda ortaya çıkmış, "Prens" ünvanı elinden alınmıştı. Andrew Mounbatten-Windsor, ilk kez gözaltına alındı.

Soruşturma nasıl başladı?

BBC'nin aktardığına göre, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, Andrew Mountbatten-Windsor'ın yakın koruma ekibiyle ilgili iddialar konusunda "ilk soruşturmalara" başladığını açıklamıştı. Adı açıklanmayan eski bir koruma polisi, Kraliyet ailesi üyelerini korumakla sorumlu ekibin, Mountbatten-Windsor'ın Epstein'in özel adasına yaptığı ziyaretleri "bilerek görmezden geldiğini" söylemişti.

Londra Polisi'nde yapılan açıklamada "henüz bir suç unsuruna rastlanmadığı, ancak gerçeklerin öğrenilebilmesi adına belirli iddialarla ilgili ilk soruşturmaların başladığı" belirtildi.

Söz konusu koruma polisi, Andrew'in koruma ekibinin en az iki kez Epstein'in özel uçağıyla adaya gittiğini iddia etmişti.

Bu arada daha önce İngiltere Kralı III. Charles da, Epstein skandalıyla ilgili ilk kez açıklama yapmış ve Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki iddiaları değerlendiren polisi desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.

Britanya Başbakanı Keir Starmer da Andrew Mountbatten-Windsor'ın Jeffrey Epstein skandalı konusunda Britanya ve ABD makamlarına ifade vermesi gerektiğini söylemişti.