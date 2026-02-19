  • BIST 12433.5
  • Altın 7022.68
  • Dolar 43.7651
  • Euro 51.7184
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

Prens Andrew, Epstein dosyası kapsamında gözaltına alındı!

» »
Andrew Mountbatten-Windsor, Britanya'da "kamu görevini kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Norfolk'ta gözaltına alındı.
Prens Andrew, Epstein dosyası kapsamında gözaltına alındı!

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'le ilişkisi ortaya çıkan eski prens, Andrew Mountbatten-Windsor, Britanya'da "kamu görevini kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Norfolk'ta gözaltına alındı.

BBC'nin aktardığı habere göre, kamu görevini kötüye kullanma iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski prens Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltına alındığı bildirildi. 60’lı yaşlardaki Mountbatten-Windsor, bugün (19 Şubat) Norfolk’ta gözaltına alındı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu ve Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor daha önce Prens unvanını kaybetmişti. Prens'in Epstein ve suç ağıyla ilişkisi daha önceki yıllarda ortaya çıkmış, "Prens" ünvanı elinden alınmıştı. Andrew Mounbatten-Windsor, ilk kez gözaltına alındı. 

Soruşturma nasıl başladı?

BBC'nin aktardığına göre, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, Andrew Mountbatten-Windsor'ın yakın koruma ekibiyle ilgili iddialar konusunda "ilk soruşturmalara" başladığını açıklamıştı. Adı açıklanmayan eski bir koruma polisi, Kraliyet ailesi üyelerini korumakla sorumlu ekibin, Mountbatten-Windsor'ın Epstein'in özel adasına yaptığı ziyaretleri "bilerek görmezden geldiğini" söylemişti.

Londra Polisi'nde yapılan açıklamada "henüz bir suç unsuruna rastlanmadığı, ancak gerçeklerin öğrenilebilmesi adına belirli iddialarla ilgili ilk soruşturmaların başladığı" belirtildi.

Söz konusu koruma polisi, Andrew'in koruma ekibinin en az iki kez Epstein'in özel uçağıyla adaya gittiğini iddia etmişti.

Bu arada daha önce İngiltere Kralı III. Charles da, Epstein skandalıyla ilgili ilk kez açıklama yapmış ve Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki iddiaları değerlendiren polisi desteklemeye hazır olduğunu söylemişti.

Britanya Başbakanı Keir Starmer da Andrew Mountbatten-Windsor'ın Jeffrey Epstein skandalı konusunda Britanya ve ABD makamlarına ifade vermesi gerektiğini söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de rekor sayıda evsiz insan hayatını kaybetti08 Ekim 2025 Çarşamba 09:27
  • İngiltere Başbakan Yardımcısı eksik ev vergisi nedeniyle istifa etti05 Eylül 2025 Cuma 16:12
  • Londra Southend Havalimanı'nda dün düşen küçük uçakta bulunan 4 kişinin öldüğü açıklandı14 Temmuz 2025 Pazartesi 18:48
  • İngiltere Kralı Charles hastaneye kaldırıldı28 Mart 2025 Cuma 09:45
  • Londra havalimanında trafo yangını: Bütün uçuşlar iptal edildi, Heathrow karanlığa gömüldü21 Mart 2025 Cuma 13:20
  • İngiltere'de 4,8 milyon sterlinlik altın klozet çalındı19 Mart 2025 Çarşamba 17:41
  • 50 penilik madeni para, küçük bir hata nedeniyle 25 bin sterline satışa çıktı13 Mart 2025 Perşembe 17:37
  • Londra'da Big Ben kulesine tırmanıp Filistin bayrağı açan eylemciye ceza10 Mart 2025 Pazartesi 09:36
  • Birleşik Krallık’a seyahat edenler için yeni dönem: ETA zorunluluğu başlıyor07 Mart 2025 Cuma 11:39
  • Çaya davet edilmeyen hemşire 41 bin sterlin tazminat kazandı28 Şubat 2025 Cuma 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti