İngiltere'de rekor sayıda evsiz insan hayatını kaybetti

İngiltere’de 2024 yılında aralarında 11 çocuğun da bulunduğu bin 611 evsiz hayatını kaybetti. Evsiz ölümleri bir önceki yıla göre yüzde 9 arttı. 2023’te 1474, 2022’de ise 1313 kişi hayatını kaybetmişti.
Evsiz ölümlerinin yarısından fazlası “umutsuzluk ölümleri” olarak sınıflandırıldı. Bu tanım, kişinin intihar etmesi veya ölümün uyuşturucu ya da alkolle ilişkili olması anlamına geliyor.

Ölenler arasında, akıl sağlığı merkezinden taburcu edildikten kısa süre sonra yaşamını yitiren 39 yaşındaki Barnaby Spicer da bulunuyor.

Psikoz geçmişi olan Spicer, Shrewsbury’deki Redwoods Merkezi’nden taburcu edildikten birkaç hafta sonra kasım ayında ölmüş, ailesi ise hastane yönetimini uyardıklarını açıklamıştı.

Bir başka olayda, Leicester’daki bir süpermarketin önünde kurduğu çadırda bir adam ölü bulundu. Ağustos 2024’te 46 yaşındaki Alexander Colman, New Forest bölgesinde barındığı çadırında yaşamını yitirmişti.

Daha çarpıcı bir vakada, Londra Camden’de yaşayan Cezayirli sığınmacı Khaled Aribi, temmuz ayında bir eve çatı penceresinden girmeye çalışırken kolunun sıkışması sonucu açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü “kaza” olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Verilere göre 2024’te ölen 11 çocuk arasında dördü bir yaşını doldurmamış bebekti. Dört çocuk 1–9, ikisi 15–17 yaşları arasındaydı; bir çocuğun yaşı ise belirlenemedi. Bu sayı, 2023’te kaydedilen dört çocuk ölümüne kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor.

Araştırmacılar, resmi istatistik eksikliği nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceğini belirtiyor. “Dying Homeless” adlı proje, Ulusal İstatistik Ofisi veri yayımlamadığı için 2017’den bu yana evsiz ölümlerini bağımsız olarak izliyor.

GEÇİCİ BARINAKLARDA REKOR DOLULUK

Temmuz 2025’te açıklanan hükümet verileri, yalnızca İngiltere genelinde geçici konutlarda kalan hane sayısının mart sonu itibarıyla 131 bin 140’a ulaştığını gösterdi. Bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1998’den bu yana en yüksek seviye.

Geçici konutlarda yaşayan çocuk sayısı ise bir yılda 151 bin 540’tan 169 bin 50’ye çıktı. Parlamentonun geçici konutlarda yaşayan haneler üzerine kurduğu çalışma grubu (APPG), son yıllarda 74 çocuğun ölümünde bu koşulların etkili olabileceğini açıkladı.

“BU TABLO KABUL EDİLEMEZ”

Evsizlere yönelik yardım kuruluşu Homeless Link’in CEO’su Rick Henderson, “Evsiz insanların ölümü trajik ve kabul edilemez. Bu durum, içinde bulunduğumuz konut krizinin acı bir göstergesi,” dedi.

Projeyi yürüten Matthew Turtle ise hükümete “acil eylem” çağrısında bulunarak, “Bu veriler, evsiz insanların nasıl sistematik olarak yüzüstü bırakıldığını gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

“Crisis” adlı yardım kuruluşundan Francesca Albanese, sosyal konut sayısının artırılması ve dondurulan konut yardımlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. “Burada sadece sayılardan değil, gerçek insanlardan, çocuklardan bahsediyoruz. Bu ölümlerin birçoğu önlenebilirdi,” dedi.

Barınma Bakanı Alison McGovern ise rakamları “yürek parçalayıcı” olarak nitelendirdi ve “Hiç kimse için sokakta ölmek normalleştirilemez. Herkesin güvenli bir eve sahip olması gerekir,” diyerek hükümetin barınma politikalarını hızlandıracaklarını açıkladı.

