Sanayi Odası'ndan elektrik maliyetleri konusunda acil düzenleme çağrısı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), üretim sektörünün rekabet gücünü doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olan elektrik maliyetleri konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), üretim sektörünün rekabet gücünü doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olan elektrik maliyetleri konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, ülkede sanayi işletmelerinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ciddi bir rekabet dezavantajı yaşadığı kaydedilerek, yaşanan gelişmeler ve savaş ortamı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin  üretim maliyetlerini artıracağı, zaten zor koşullar altında çalışan sanayicilerin yükünün daha ağırlaşacağı savunuldu.

“Sanayicimizin ayakta kalabilmesi ve yerli üretimin korunabilmesi için, enerji girdi maliyetlerinin, ithalat yapılan ülkelerdeki seviyelere çekilmeli ve rekabet koşulları uluslararası standartlarda eşitlenmelidir.” denilen açıklamada, yerli üretimin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ithal ürünler karşısında savunmasız bırakılmaması ve teşvik mekanizmalarının güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Özellikle elektrik teşvik mekanizmasının güncellenmesinin artık kaçınılmaz olduğu ifade edilen açıklamada, 2011 yılında uygulamaya konulan ve o dönemde yaklaşık yüzde 33 oranında katkı sağlayan 10 kuruşluk elektrik destek tutarının bugünün ekonomik koşulları karşısında neredeyse etkisiz hale geldiği ileri sürülerek, elektrik muafiyeti ve güçlü destek mekanizmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, sanayicinin ayakta kalması, üretimin sürmesi ve ekonominin güçlenmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması istendi.

  • Amcaoğlu: Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmadı, süreç yakından takip ediliyor19 Mart 2026 Perşembe 11:52
  • Dolardan yeni rekor19 Mart 2026 Perşembe 11:47
  • Yeni YKP Sekretaryası seçildi18 Mart 2026 Çarşamba 21:00
  • O iki ismin ülkeye girişi yasaklandı18 Mart 2026 Çarşamba 20:51
  • GİKAD: Yerel üretim ve hizmetlerin desteklenmesi ekonomik dayanışmayı güçlendirir18 Mart 2026 Çarşamba 11:58
  • Gazimağusa’da Tartışma Kanlı Bitti18 Mart 2026 Çarşamba 10:56
  • Hafta sonuna kadar hava yağmurlu18 Mart 2026 Çarşamba 10:32
  • Seçimin Eylül ayında yapılması bekleniyor18 Mart 2026 Çarşamba 10:02
  • Koop-Sen "ödemeler eksik yapıldığı” gerekçesiyle grev ve eylem yapıyor18 Mart 2026 Çarşamba 09:56
  • Döviz güne nasıl başladı?18 Mart 2026 Çarşamba 08:20
