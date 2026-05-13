Kıbrıslı Türk babanın Limasol’da annesiyle yaşayan çocuğunu kaçırdığı iddia edildi: Anneye şiddet iddiası

Rum basını, Limasol’da yaşayan bir kadının eski partnerinin çocuğunu kaçırdığı yönünde polise şikâyette bulunduğunu yazarken, annenin sosyal medyada yaptığı paylaşımda şahsın KKTC’de olabileceğini iddia ettiği belirtildi.

Limasol’da annesiyle birlikte yaşayan bir çocuğun, babası tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine Rum polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Philenews ve diğer internet gazetelerinde yer alan haberlere göre, bir kadın eski partnerinin kızlarını kaçırdığı yönünde polise şikâyette bulundu.

Annenin polise yaptığı şikâyete dayandırılan haberlerde, KKTC’den “yasadışı yollardan” Güney Kıbrıs’a geçtiğine inanılan şahsın, anne ve çocuğun yaşadığı Limasol’a giderek kızını alıp ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Şikâyet üzerine alarma geçen Limasol polisinin geniş çaplı araştırma başlattığı belirtildi.

Öte yandan çocuğun annesi olduğu belirtilen kişi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğun 13 Mayıs 2026 tarihinde Limasol’dan kaçırıldığını iddia etti.

Paylaşımda, çocuğu kaçırdığı öne sürülen kişinin “Özer Ocakoğlu” olduğu belirtilirken, şahsın “tehlikeli ve şiddet uygulayan biri” olduğu, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunduğu, Güney Kıbrıs’a yasadışı geçiş yaptığı, anneye şiddet uyguladığı ve çocuğu zorla aldığı iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca şahsın şu anda Kuzey Kıbrıs’ta olabileceğinin tahmin edildiği öne sürülürken, görenlerin polis hatlarına veya anneye ait olduğu belirtilen telefon numarasına bilgi vermesi çağrısında bulunuldu.

ÇOCUĞUN ANNESİNDEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GELDİ: ANNEYE ŞİDDET VE ZORLA ALIKOYMA İDDİASI

Öte yandan çocuğun annesi olduğu belirtilen kişi de, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğun 13 Mayıs 2026 tarihinde Limasol’dan kaçırıldığını iddia etti.

Paylaşımda, çocuğu kaçırdığı öne sürülen kişinin “Özer Ocakoğlu” olduğu belirtilirken, şahsın “tehlikeli ve şiddet uygulayan biri” olduğu, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunduğu, Güney Kıbrıs’a yasadışı geçiş yaptığı, anneye şiddet uyguladığı ve çocuğu zorla aldığı iddia edildi.

Sosyal medya paylaşımında ayrıca şahsın şu anda Kuzey Kıbrıs’ta olabileceğinin tahmin edildiği öne sürülürken, görenlerin polis hatlarına veya anneye ait olduğu belirtilen telefon numarasına bilgi vermesi çağrısında bulunuldu.