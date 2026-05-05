İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Baf’taki Milyonluk Kıbrıs Türk Arazileri Mahkemelik Oldu

Büyük bölümü Baf’ta bulunan ve değeri milyonlarca euroyu bulan Kıbrıs Türk arazileriyle ilgili olarak, Kıbrıs Türk mirasçıları ile Rum Yönetimi arasında hukuki süreç yaşanıyor.
Büyük bir kısmı Baf’ta yer alan ve değerleri milyonlarca euroyu bulan Kıbrıs Türk arazilerinin Kıbrıs Türk mirasçıları ile Rum Yönetimi’nin mahkemelik olduğu belirtildi.

Arazilerin büyük bir kısmının sosyal konutlar, yollar, Baf havalimanı ve Baf’ta bulunan Andreas Papandreu hava üssünden etkilendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk malını yöneten Rum ile mirasçıların araziyi 11,8 milyon euroya satmak için bir satış anlaşması yaptıklarını ve bunu Baf Tapu dairesine sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Baf Tapu dairesinin ise söz konusu mala 58 milyon euro değer biçtiğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanı ve Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malları vasisinin ise kamu yararına ilişkin projelerde kullanıldığından dolayı arazinin satışına onay vermeyi reddettiğini belirtti.

Malı yöneten Kıbrıslı Rum ile mirasçıların mahkemeye yaptıkları başvurunun reddedilmesinin ardından itirazda bulunduklarını da kaydeden gazete, idari temyiz mahkemesinin ise başvuru ve itirazın, idari mahkeme ve idari temyiz mahkemesinin yetki eksikliği nedeniyle kabul edilebilir olmadığına hükmettiğini iletti.

İdari temyiz mahkemesinin daha sonra başvuru sahiplerini kaza mahkemelerine havale ettiğini kaydeden gazete, haberin devamında olayın geçmişine geniş yer verdi.

