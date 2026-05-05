İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Hristodulidis AB’nin daha bağımsız olmasının önemini vurguladı

Nikos Hristodulidis, Ermenistan’da gerçekleştirilen “Avrupa Siyasi Topluluğu” (AST) toplantısına katıldı.
Hristodulidis AB'nin daha bağımsız olmasının önemini vurguladı

Fileleftheros gazetesi: “AB Bağımsızlığı Stratejik Sorumluluk” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in toplantıda yaptığı konuşmada, AB’nin bağımsızlığına vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Hritodulidis, AB’nin maruz kaldığı “hibrit tehditlere” dikkat çekerek AB’nin bütünlüklü bir yanıt vermesinin şart olduğunu söyledi.

Bölgesel gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve demokratik kurumlara yönelik baskılarda artış gözlemlendiğini savunan Hristodulidis, bu sebepten ötürü diyaloğun ve iş birliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis ayrıca, daha bağımsız bir AB’nin stratejik bir sorumluluk olduğunu da dile getirdi.

Gazete haberinin devamında diğer liderlerin toplantıda yaptıkları konuşmalara kısaca yer verirken Hristodulidis’in ise bugün Atina’da bulunduğunu aktardı.

Habere göre Yunanistan Savunma Fuarı'na (DEFEA) katılacak Hristodulidis temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius’le de görüşecek.

 

