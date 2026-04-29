Güney Kıbrıs'ta kan donduran olay… Üvey kızına yıllarca cinsel istismar etti

Güney Kıbrıs’ta Limasol Ceza Mahkemesi, üvey kızına yönelik yıllara yayılan cinsel istismar suçlarından yargılanan 51 yaşındaki sanığı toplamda 18 yıla kadar varan hapis cezasına mahkûm etti.
Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay… Üvey kızına yıllarca cinsel istismar etti

Güney Kıbrıs’ta Limasol Ceza Mahkemesi, üvey kızına yönelik yıllara yayılan cinsel istismar suçlarından yargılanan 51 yaşındaki sanığı toplamda 18 yıla kadar varan hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme ayrıca, sanığın cezasının ardından 6 yıl süreyle denetimli serbestlik altında tutulmasına hükmetti.

Suçlamaları önce reddetti, sonra kabul etti

Sanığın yargılamanın başında suçlamaları reddettiği, ancak süreç içerisinde suçlarını kabul ettiği belirtildi. Dosyada çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü suçlarının yanı sıra adli saldırı ve tehdit suçlarının da yer aldığı kaydedildi.

İstismar yıllarca sürdü

Mahkeme bulgularına göre istismarın, mağdurun henüz 12 yaşında olduğu 2007 yılında başladığı ve yetişkinliğe ulaşana kadar devam ettiği ifade edildi. 2025 yılında yetkililere yapılan resmi şikâyet öncesindeki bazı olayların da dava dosyasına dahil edildiği bildirildi.

Olay aile içi tartışmayla ortaya çıktı

Davanın, aile içinde yaşanan bir tartışmanın ardından gün yüzüne çıktığı aktarıldı. İddiaya göre sanığın mağduru ittiği bir olay sonrası genç kadın durumu yetkililere bildirerek süreci başlattı.

Soruşturma kapsamında ayrıca sanığın, mağdurdan yatak odasına kamera yerleştirmesini istediği ve bu iddianın doğrulandığı belirtildi.

Haberi ilk duyuran Phileleftheros gazetesine göre, istismar olaylarının büyük bölümünün aile evinde gerçekleştiği kaydedildi.

  • Von der Leyen: Kıbrıs’ta Orta Doğu ortaklarımızla güçlü dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz24 Nisan 2026 Cuma 19:29
  • RMMO ile Fransızlardan ortak tatbikat24 Nisan 2026 Cuma 13:00
  • Anastasiadis, ‘Sandy’ davasında ifade verdi24 Nisan 2026 Cuma 12:58
  • Macron Güney Kıbrıs’ta23 Nisan 2026 Perşembe 18:54
  • Güney Kıbrıs’taki işçi açığı Mısır’dan karşılanacak23 Nisan 2026 Perşembe 17:42
  • Şap hastalığı bir domuz çiftliğine daha sıçradı22 Nisan 2026 Çarşamba 14:13
  • Hristodulidis “Sandy” Soruşturması İçin FBI’dan Yardım İstedi22 Nisan 2026 Çarşamba 10:55
  • AB Askeri Komite toplantısı Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi20 Nisan 2026 Pazartesi 18:20
  • Rumlar yangın sezonuna 14 hava aracıyla hazırlanıyor20 Nisan 2026 Pazartesi 14:18
  • Güney Kıbrıs’ta seçmen sayısı açıklandı: 568 bin 587 kişi oy kullanacak20 Nisan 2026 Pazartesi 11:37
