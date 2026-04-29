Erhan Arıklı: Sahte anketlerle maç kazanılmaz

YDP Mağusa Maraş'ta gövde gösterisi yaparak seçim sürecini başlattı...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP Maraş Buluşması’nda yaptığı konuşmada seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz sahaya çıktık. Isınma hareketleri yapıyor, Ekim ayındaki maç için rakiplerimizi bekliyoruz. Sahte anketlerle, algı operasyonları ile maç kazanılmaz. Maç sahada kazanılır. Maçın sonucunu belirleyecek olan da halktır...”

Arıklı ayrıca, “Sahada herkes yaptıklarının ve yapamadıklarının hesabını verecek. Geçmişte Hükumeti bırakıp kaçanlar, bu sefer halka reçetelerini de sunmak zorundalar” dedi.