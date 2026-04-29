Taksicilerden Arıklı'ya tepki, ciddi eylemler olacak!

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, Bakan Erhan Arıklı’nın taksicilerle ilgili açıklamalarını yalanladı. Karalar, “Otostop yapana ceza talebi bizim değildir” dedi.

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın taksicilerin taleplerine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Karalar, kamuoyuna yansıyan “otostop yapanı alana ceza istediler” söyleminin gerçeği yansıtmadığını savundu.

“Sayın Bakan’ın Açıklamaları Kendisine Aittir”

Karalar, basına yaptığı açıklamada Bakan Arıklı’nın Meclis’te ve medyada dile getirdiği söylemlerin kendisine ait olduğunu belirterek, bunların kamuoyu oluşturma amacı taşıdığını ifade etti.

Taksi sektörünün hiçbir zaman yüzde 70 oranında zam talebinde bulunmadığını söyleyen Karalar, bu iddianın çarpıtıldığını öne sürdü.

“Toplantıda 14 Talebimizi Sunduk”

Federasyon olarak Bakanlıkta yapılan toplantıya katıldıklarını belirten Karalar, burada 14 maddelik talepler listesini sunduklarını söyledi.

Bu maddelerin 13’ünün doğrudan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile izin kurulunun yetki alanında bulunduğunu ifade etti.

Zam Görüşmeleri Nasıl Yapıldı?

Karalar, son taksimetre zammının 24 Ocak 2025’te yapıldığını, o tarihten sonra hayat pahalılığı, akaryakıt ve diğer giderlerin arttığını belirtti.

Toplu taşımaya yüzde 40 zam verildiğini ancak taksicilere aynı oranın uygulanmadığını savunan Karalar, sektörde ciddi mağduriyet yaşandığını söyledi.

“Yüzde 70 Talebi Yoktu”

Karalar, görüşmelerde ilk etapta yüzde 25 teklif edildiğini, kendilerinin ise tek seferde daha makul bir düzenleme istediklerini belirtti.

Yüzde 70 zam talebinin sektörün resmi talebi olmadığını, bazı bireysel konuşmaların çarpıtıldığını ifade etti.

KIBHAS, Turistik Araçlar ve Casinolar da Gündeme Geldi

Toplantıda KIBHAS taşımacılığı, turistik araçlar ve casinoların kullandığı araçlarla ilgili düzenlemelerin de ele alındığını kaydeden Karalar, amaçlarının tüm sektörlerin kurallı ve uyumlu şekilde çalışması olduğunu söyledi.

“Otostop Ceza Taslağı Bizim Değil”

Karalar, kamuoyunda tartışma yaratan otostop yapan kişiyi alan sürücülere ceza öngören düzenlemenin taksicilerin talebi olmadığını vurguladı.

Söz konusu taslağın Bakanlık tarafından hazırlandığını ve daha sonra seyahat özgürlüğüne aykırı bulunduğu gerekçesiyle geri çekildiğini iddia etti.

“İspatlarsa İstifa Ederiz”

Karalar, sektör olarak böyle bir talepleri olduğunun ispatlanması halinde görevlerinden istifa edeceklerini söyledi.

Aksi durumda Bakan Arıklı’nın kamuoyundan ve taksi sektöründen özür dilemesi gerektiğini savundu.

“Ciddi Eylemler Olacak”

Taksi sektörünün uzun süredir çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Karalar, gerekli adımlar atılmaması halinde ciddi eylemler düzenleneceğini ifade etti.