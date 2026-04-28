Silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı Gazimağusa’da tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, zanlı H.İ.K. (E-26) Gazimağusa’da tutuklanırken olayda kullanılan tabanca da bulunarak emare alındı.
Öte yandan Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’ndeki bir kafenin mutfağında bugün saat 09.00 sıralarında muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın maddi hasara neden oldu. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
