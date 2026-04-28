Haftalık trafik raporu: Meydana gelen 63 kazada 26 kişi yaralandı, 3 milyon TL'lik maddi hasar var

Polis raporuna göre 20-26 Nisan tarihleri arasında ülkede meydana gelen 63 trafik kazasında 26 kişi yaralandı, 3 milyon 23 bin TL’lik maddi hasar oluştu.
Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, kazaların 17’si yaralanma, 46’sı hasarla sonuçlandı. Toplam 26 kişinin yaralandığı kazalarda 3 milyon 23 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Kazaların başlıca nedeni sürat oldu. 24 kaza sürat, 16’sı dikkatsiz sürüş, 13’ü kavşakta durmama, 6’sı yakın takip ve 4’ü diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalar Lefkoşa’da 24, Girne’de 20, Gazimağusa’da 9, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 4 olarak kayda geçti.

Denetimler kapsamında kontrol edilen 13 bin 561 sürücünün 2 bin 298’i hakkında yasal işlem yapıldı. 219 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Suç dağılımında 759 sürücü süratten, 196’sı seyrüsefer ruhsatsız, 82’si muayenesiz, 81’i emniyet kemersiz, 71’i sigortasız, 47’si alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Ayrıca 149 sürücünün cep telefonu kullanırken, 94’ünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 670 sürücünün ise diğer trafik suçlarını işlediği belirtildi.

