Lefkoşa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada, Nihat Selvitopu’nun kullandığı kamyonet ile Ali Ezer’in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu Ezer yaralandı.
Lefkoşa’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 27.04.2026 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da Nihat Selvitopu’nun (E-67) yönetimindeki RZ 153 plakalı kamyonet araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayol konumundaki 29 Ekim Sokak kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yapması sonucu kaza meydana geldi.

Bu sırada sağından sokak üzerinde batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde tek yön seyreden Ali Ezer’in (E-31) yönetimindeki UP 074 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

