Altında savaş belirsizliği: Gözler Fed kararında

Altında savaş belirsizliği: Gözler Fed kararında

Altın, yatırımcıların ABD ile İran’ın enerji arzını daraltan ve enflasyon risklerini artıran iki aylık savaşa diplomatik bir çözüm bulma yönündeki son çabalarını değerlendirmesiyle yatay seyretti.
Altında savaş belirsizliği: Gözler Fed kararında

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 0,6 düşüş yaşamasının ardından ons başına 4.695 dolar civarında işlem gördü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in açıklamasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın son barış teklifini görüşmek üzere ulusal güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yaptı, ancak çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşma için “kırmızı çizgilerini” korudu.

Bu açıklamalar, Tahran’ın, İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı içeren geçici bir anlaşma önerdiğine dair haberlerin ardından geldi. Bu gerilim, stratejik öneme sahip su yolundaki günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirerek ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri akışını ciddi şekilde kısıtladı. İran’ın önerisi ayrıca ülkenin nükleer programına ilişkin daha karmaşık müzakerelerin ertelenmesini de içeriyor.

Heraeus Precious Metals’ta trader olan Marc Loeffert, bir notunda, Hürmüz Boğazı hâlâ kapalıyken ateşkesin belirsiz süreyle uzatılmasının “piyasa belirsizliğini uzattığını” belirtti. Loeffert, “Uzun vadede ekonomik durgunluk ile yükselen fiyatların birleşimi, altın boğa piyasasının devamı için uygun bir zemin oluşturabilir,” dedi.

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Japonya, İngiltere ile Kanada’daki muadillerinin faiz kararlarını yakından izleyecek. Sekiz haftadır süren çatışmanın yol açtığı enerji arz şoku, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutma ya da hatta artırma ihtimalini yükseltti. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir faktör oluşturuyor. Altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmadan bu yana yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Spot altın, Singapur saatiyle 08:06 itibarıyla yüzde 0,3 artışla ons başına 4.697,49 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 0,7 artışla 76,03 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseliş kaydetti. ABD dolarını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise pazartesi günü yüzde 0,1 gerilemesinin ardından hafif düşüş gösterdi.

 

  • Dolar rekor tazeledi07 Ekim 2025 Salı 08:57
  • Altın 4 bin dolar sınırına yakın seyrediyor07 Ekim 2025 Salı 08:53
  • Döviz yeni haftaya yüksek başladı!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:51
  • Dolar zirvede19 Eylül 2025 Cuma 09:10
  • İktisatbank piyasa analizi: Fed sonrası hisse senetlerinde rekor, altın ve gümüşte kâr satışları...19 Eylül 2025 Cuma 08:52
  • Euro’dan yeni rekor!17 Eylül 2025 Çarşamba 09:14
  • Dolar rekor serisini sürdürüyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • TCMB politika faizini yüzde 43'ten, 40,5’e indirdi!11 Eylül 2025 Perşembe 14:47
  • Döviz kurlarında güncel durum: Sterlin 56.10!11 Eylül 2025 Perşembe 12:31
  • Dövizin yüksek seyri sürüyor...04 Eylül 2025 Perşembe 11:10
