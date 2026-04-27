Metin Hakkı’nın Kıbrıslı Türklere ait taşınmazlarla ilgili makalesi uluslararası dergide yayımlandı

Avukat Metin Hakkı’nın Kıbrıslı Türklere ait güneyde kalan taşınmaz malları ele aldığı kapsamlı çalışması, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs dergisinde yer aldı.
Avukat Metin Hakkı’nın, 20 Temmuz 1974 Harekatı sonrası Güney Kıbrıs’ta bırakılan Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait taşınmaz malları konu alan akademik makalesi, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs dergisinde yayımlandı.

Kaliforniya Los Angeles merkezli saygın hakemli dergide yer alan 45 sayfalık çalışmada, yaklaşık 40 bin Kıbrıslı Türk’e ait olduğu ve toplamda 450 bin dönüm civarında olduğu değerlendirilen taşınmaz mallara ilişkin hukuki süreçler ele alındı.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta avukatlık yapan ve iki toplumlu taşınmaz mal ihtilaflarıyla tanınan Metin Hakkı’nın çalışmasında, 1975’ten itibaren hak sahiplerinin karşılaştığı bürokratik ve adli engeller ile uluslararası hukuk ihlalleri incelendi.

Beş bölümden oluşan makalede; Türk mallarının yönetimini düzenleyen 139/1991 sayılı yasa ve ilgili Rum mevzuatı, hak sahiplerinin açtığı davalarda yaşanan usul sorunları, 1964’ten bu yana uygulanan “gereksinim doktrini”nin istismarı ve insan hakları ihlalleri ile 2010 yılında yapılan yasal değişikliklerin etkileri değerlendirildi.

Söz konusu çalışmanın, Kıbrıs’taki taşınmaz mal meselesine ilişkin önemli bir akademik referans kaynaklarından biri olması bekleniyor.

