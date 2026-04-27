Seçim Ekonomisi devrede... Arsa dağıtımları tam hız, sigorta prim destekleri sürüyor!

Ünal Üstel: 75 bin çalışan için prim desteği ve engelli vatandaşlara yönelik özel teşvikler sürüyor
Üstel, genç girişimcilerin ortaya koyduğu emek, vizyon ve üretim gücünün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Üstel, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, istihdam oluşturan ve kendi markasını geliştiren gençlerin ülkenin geleceğine değer kattığını belirterek, kalkınan bir ekonominin yolunun güçlü girişimcilikten, üretimden ve yerli markalardan geçtiğini kaydetti.

Hükümet olarak gençlerin önünü açmaya devam ettiklerini ifade eden Üstel, üretmek isteyen her gencin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik desteklerin de sürdüğünü belirterek, hayata geçirilen 12 bin TL’lik asgari ücret desteğinden yaklaşık 19 bin vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Yeni destek paketi kapsamında ise yaklaşık 75 bin çalışan için prim desteği sağlandığını, aylık 260 milyon TL’yi aşan tarihi bir kaynak ayrıldığını ifade eden Üstel, KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 80, erkek çalışanlara ise yüzde 60 oranında prim desteği verildiğini kaydetti.

İLK KEZ İSTİHDAM VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖZEL DESTEK

İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için yüzde 100 prim desteği ile aylık 20 bin TL maaş katkısı sağlandığını da belirten Üstel, engelli vatandaşların istihdamına yönelik olarak 48 ay boyunca yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği ve asgari ücretin yüzde 50’si oranında maaş desteği sunulduğunu söyledi.

Ayrıca engelli bireyleri istihdam eden işverenlerin primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını ifade eden Üstel, hükümetin üretimi, istihdamı ve sosyal adaleti esas alan politikalarla yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer Haberler
  • Genel Kurul yasama göreviyle toplanacak27 Nisan 2026 Pazartesi 10:38
  • Sanayi Odası, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 6 firmayla temsil edilecek27 Nisan 2026 Pazartesi 10:37
  • 345 kırsal kesim arsası hak sahiplerine dağıtıldı26 Nisan 2026 Pazar 13:08
  • 308 sürücü rapor edildi26 Nisan 2026 Pazar 13:03
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak26 Nisan 2026 Pazar 10:32
  • Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem26 Nisan 2026 Pazar 10:07
  • Sendikalardan hükümete ek-mesai ödemesi için 1 Mayıs'a kadar süre26 Nisan 2026 Pazar 10:05
  • Vergi ve çalışma hayatına ilişkin 5 tasarı Meclise sevk edildi: Peşin ödeyene yüzde 10 indirim26 Nisan 2026 Pazar 09:51
  • Arapköy girişinde iki araç kafa kafaya çarpıştı26 Nisan 2026 Pazar 09:49
  • Trump'a saldırı! Saldırgan yakalandı, 1 memur vuruldu26 Nisan 2026 Pazar 09:48
