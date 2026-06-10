Üstel’den Erdoğan’a Teşekkür: “Kıbrıs Türk Halkının Haklarından Vazgeçilmeyecek”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

“Güçlü destek memnuniyet verici”

Üstel açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna verdiği güçlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Ada’da bazı çevrelerin dış güçlerden aldıkları destekle Kıbrıs Türk halkının geleceği ve Doğu Akdeniz’deki dengeler üzerinde hesap yapmaya çalıştığını ifade ederek, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını söyledi.

“Bedeli ağır olur”

Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve bölgede yeni gerilimler yaratmaya çalışanların bunun bedelini ağır ödeyeceğini kaydeden Üstel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ortaya koyduğu kararlı duruşun halka güven verdiğini belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden, devletinden ve geleceğinden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

“İki devletli çözüm vizyonu sürecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Anavatan Türkiye ile tam uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi sürdüreceğini ifade eden Üstel, halkın meşru haklarını korumaya ve iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başbakan Üstel açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.