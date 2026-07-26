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Kıbrıslı yılan uzmanı: “Onların vücut dilini okuyabiliyorum”

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Kıbrıslı Rum Yiannis Angelis, zehirli yılanları çıplak elleriyle yakalıyor, Tayland’da dev kobraları yerleşim bölgelerinden uzaklaştırıyor
Kıbrıslı yılan uzmanı: “Onların vücut dilini okuyabiliyorum”

Kıbrıs’ta ve dünyanın farklı bölgelerinde yılanlarla ilgili çalışmalarıyla tanınan Yiannis Angelis, tehlikeli sürüngenlerle kurduğu sıra dışı ilişkiyle dikkat çekiyor.

Angelis, Tayland’da 5 metreye ulaşabilen kral kobraların yakalanması ve güvenli bölgelere taşınmasına yardımcı olurken, Kıbrıs’ta da özellikle sıcak aylarda ev, havuz ve çeşitli alanlara giren yılanları uzaklaştırıyor. 

Çocukluk merakı mesleğe dönüştü

Angelis’in sürüngenlere ilgisi 8 yaşında başladı. Bir kamp sırasında çadırlarına giren bir yılanı yakalayan Angelis, hayvanın öldürülmesinden duyduğu üzüntünün ardından yılanları daha yakından tanımaya karar verdi.

Daha sonra dünya genelindeki sürüngen sergilerini takip eden Angelis, Tayland’da özel eğitim alarak zehirli yılanlarla çalışma konusunda uzmanlaştı. 

“Yılanları anlamak gerekiyor”

Tehlikeli yılanlarla nasıl başa çıktığı sorusuna Angelis, başarısının sırrının onları anlamaktan geçtiğini söyledi.

“Onların vücut dilini biliyorum, hareketlerini okuyabiliyorum. Tahmin edilebilir canlılar” diyen Angelis, yine de her müdahalenin risk taşıdığını belirtti. 

Kral kobraların özellikle saldırgan olabildiğini ifade eden Angelis, yılan yakalama sırasında yaşanan küçük bir hatanın bile ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs’ın zehirli yılanı: Koca burunlu engerek

Kıbrıs’ta bulunan sekiz yılan türünden yalnızca koca burunlu engereğin zehirli olduğu belirtildi.

Uzmanlar, yılanların çoğunun insanlardan uzak durduğunu ve ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Yılanların kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tuttuğu, bu nedenle doğadaki dengede kritik görev üstlendiği ifade ediliyor. 

Angelis, bir engerek ısırması durumunda halkın yanlış müdahalelerden kaçınması gerektiğini belirterek, turnike uygulamak, yarayı kesmek veya zehri emmeye çalışmak yerine en kısa sürede hastaneye gidilmesi gerektiğini söyledi. 

Her yıl yüzlerce müdahale

Kıbrıs’ta özellikle yaz döneminde neredeyse her gün yılan ihbarı aldığını belirten Angelis; evlerden, yüzme havuzlarından ve çeşitli yapılardan yılanları güvenli şekilde çıkardığını ifade etti.

Angelis’in çalışmaları kapsamında yakalanan Kıbrıs yılanlarının, çevre ve orman yetkilileriyle iş birliği içinde doğal yaşam alanlarına bırakıldığı kaydedildi. 

“Yılanlardan korkmak yerine onları tanımak gerekiyor” mesajını veren Yiannis Angelis, doğayla uyum içinde yaşamanın bilgi ve bilinçten geçtiğini vurguluyor. (Cyprus Mail)

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