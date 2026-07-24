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Güney Kıbrıs'ta kabine değişikliği iddiaları gündemde

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Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin ardından Güney Kıbrıs'ta kabine değişikliğine gidilebileceğini öne sürerken, bakanlık ve müsteşarlıklar için bazı isimlerin kulislerde konuşulmaya başlandığını yazdı.
Güney Kıbrıs'ta kabine değişikliği iddiaları gündemde

Güney Kıbrıs’taki kabine değişikliğine yönelik senaryoların gündemde olduğu belirtildi.

Politis gazetei “Kabine Değişikliği Senaryosunda Yeni İsimler” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta bakanlık ve müsteşarlıklarda 4 değişikliğin yapılacağına dair söylemler bulunduğunu yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gelmesinden önce kabine değişikliğinin mümkün olmadığını yazan gazete bakanlıklara veya müsteşarlıklara atanması muhtemelen isimlerin kulislerde dolaştığını belirtti.

Kabine değişikliği kapsamında Rum Başkanlık Ofisi müdürlüğüne de atama yapılmasının beklendiğini yazan gazete Kültür Müsteşarlığı için DİKO eski milletvekili Pavlos Milanos’ın isminin geçtiğini belirtti.

Habere göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Aleksis Vafeadis’in yerine ise DİKO Genel Sekreteri Yorgos Solomu’nun ismi geçiyor.

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